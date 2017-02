Eine schleichende Gefahr

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Immer mehr ältere Kraftfahrer Ü 65 sind in Autounfälle verwickelt - Tendenz: steigend. "Fahren im Alter" - so das Thema des aktuellen Kraftfahrerstammtisches Donnerstagabend im Beeskower Hotel "Zum Schwan". 33 Teilnehmer, darunter drei Frauen, diskutierten eifrig.

Die Generation 65 plus lässt auf Brandenburgs Straßen die Unfallzahlen steigen. Im Vorjahr waren Senioren im Land an insgesamt 5089 Auto-Unfa¨llen beteiligt, 144 mehr als 2015. Dabei wurden 557 Menschen verletzt, neun getötet.

Diese erschreckende Bilanz teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Ost Dienstag mit. Verkehrswachtler Norbert Lenhardt, Initiator des Beeskower Kraftfahrerstammtisches, zeigte sich zwei Tag später von den aktuellen Zahlen betroffen. Im Hotel "Zum Schwan" diskutierte er mit älteren Autofahrer, ob die Generation Ü 65 zu medizinischen Vorsorgeuntersuchungen auf ihre Fahrtüchtigkeit verpflichtet werden kann - oder sich selbst testen sollte. Die Meinung war einhellig. Fritz Rengers, jetzt 80 und ehemaliger Fahrschullehrer, brachte die lebhafte Diskussion so auf den Punkt: "Wir müssen auf unsere eigenen Grenzen achten. Und berücksichtigen, dass im Alter Augen, Ohren und das Reaktionsvermögen mit den Jahren schlechter werden und Medikamente unsere Fahrtüchtigkeit einschränken können." Die Autofahrer-Generation Ü 65 war diese Woche auch Thema des Beeskower Seniorenbeirats. Dieter Siegesmund (65) ist der Meinung, dass sich mit einem angedachten Sicherheitstest "wohl Lobbyisten groß tun wollen, um Senioren am Steuer zu diskreditieren." Drogen und Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit seien meist die wahren Ursachen für tragisch endende Unfälle. Damit könnten Autofahrer Ü 65 aber nur selten in Zusammenhang gebracht werden. Aus Sicht der Polizei kann kein Senior gezwungen werden, nicht mehr ein Auto zu lenken. "Auch der Verkehrsgerichtstag konnte sich nicht dazu durchringen, den Fahrern ab einem bestimmten Alter eine Überprüfung aufzuerlegen", informierte Kriminaloberkommissarin Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost.

Als dieser Tage im Raum Beeskow ein Unfall geschah und Zeugen aussagten, der Senior am Steuer sei offensichtlich überfordert, "konnten wir der Führerscheinstelle lediglich mitteilen, dass der Fahrer Auffälligkeiten zeigte und die Polizei die Fahrtauglichkeit in Frage stellt. Mehr können wir nicht tun."

"Wann ein älterer Mensch zum Autofahren nicht mehr geeignet ist, lässt sich nicht genau bestimmen. Das ist meist ein schleichender Prozess", erklärte Verkehrspsychologe Professor Bernhard Schlag am MOZ-Telefon. "Doch Hand aufs Herz: Welcher Senior am Steuer gesteht sich insgeheim ein, dass er sich in bestimmten Verkehrssituation wie Nachtfahrten oder dichter Berufsverkehr unwohl fühlt und sie bewusst meidet." Dieses Verhalten täte auf der einen Seite der Verkehrssicherheit gut, "andererseits liegen darin oft erste Anzeichen dafür, dass die Fahreignung eingeschränkt ist." Weitere Vorboten seien Fehler, die dem Fahrer früher nicht unterlaufen sind: Rote Ampeln werden übersehen oder Radfahrer beim Abbiegen geschnitten. Schon jetzt macht Norbert Lenhardt auf einen Termin im Frühjahr aufmerksam. "Die Verkehrswacht lädt am 28. April zum Mobilitätstag auf dem Dekra-Areal in der Beeskower Bahnhofstraße 17 ein. Es wird einen Seh- und Hörtest geben. Themen sind dann unter anderem auch der Tote Winkel und die Alkohol-Rauschbrille."