Erleichterung nach Urteil

Nauen (MOZ) Nachdem im Fall des fremdenfeindlich motivierten Brandanschlages in Nauen die Urteile gegen die Angeklagten gesprochen worden sind, der Haupttäter und NPD-Mann Maik Schneider muss unter anderem für neuneinhalb Jahre in Haft, haben zahlreiche Politiker mit Erleichterung reagiert.

"Es zeugt von extremer Menschenverachtung, eine Sporthalle in Brand zu setzen, weil darin Menschen untergebracht werden sollen, die vor Terror, Krieg und einem menschenunwürdigen Leben geflohen sind. Ich hoffe, dass dieses Urteil neben der Bestrafung Schneiders auch eine abschreckende Wirkung hat: unzählige Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in Brandenburg kämpfen tagtäglich für ein Zusammenleben aller Menschen in Frieden, Freiheit und Solidarität. Es muss gezeigt werden, dass die Justiz auf ihrer Seite steht und feige, menschenverachtende Anschläge konsequent verfolgt werden", sagte etwa der Falkenseer Bundestagsabgeordnete der Linken, Harald Petzold.

Die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Petra Budke aus Dallgow-Döberitz, appellierte ihrerseits das bereits bestehende zivilgesellschaftliche Engagement für ein tolerantes Nauen mehr denn je zu unterstützen. "

Der Vorsitzende Richter fand in der Urteilsbegründung klare Worte. Er machte deutlich, dass den Taten fremdenfeindliche Motive zugrunde liegen und solche rechtsextremen Anschläge mit allen rechtsstaatlichen Mitteln geahndet und bestraft werden. Potentielle Nachahmer werden dadurch hoffentlich abgeschreckt. Dem Ruf der Stadt Nauen haben die Vorfälle leider nachhaltig geschadet. Wir müssen die Kräfte in der Stadt, die sich für Weltoffenheit und Toleranz einsetzen, noch besser unterstützen, damit deutlich wird, dass Nauen auch bunt und vielfältig ist und die Einwohner nicht fremdenfeindlich sind."

Eckart Johlige CDU Bürgermeisterkandidat in Nauen, sprach von einem sehr klaren und deutlichen Urteil. Es sei ein klares Signal, dass auch den nötigen Abschreckungscharakter für vergleichbare Taten habe. "Die Schattenseite des Urteils ist natürlich, dass die Verteidigung angesichts des Strafrahmens mit Sicherheit in die nächste Instanz gehen wird, sodass leider für Nauen auch weiterhin keine Ruhe eintritt."

Johlige kritisiere zudem die weithin verbreitete pauschale Behauptung, in Nauen herrsche Perspektivlosigkeit und Rechtsextremismus. "Pauschale Verdächtigungen bringen nichts. Die weitaus meisten Nauener lehnten solche Verbrechen nämlich entschieden ab", meinte er weiter.