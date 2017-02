Drucke mit verschiedenem Material

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde/Seelow (Steffen Göttmann) "Ausgleich" ist der Titel der neuen Ausstellung von Ulrike Maretzky, die sie am 19. Februar in der Alten Dampfbäckerei in Seelow eröffnet. "Meine neuen Arbeiten sind Materialdrucke", berichtet die junge Frau, die in Wriezen geboren, in Bad Freienwalde aufgewachsen ist und jetzt in Bernau lebt. Bei Materialdrucken werden beispielsweise Pflanzen, Blätter oder Gewebe in den Druckstock eingespannt, mit Farbe versehen, so dass damit auf Papier oder Leinwand gedruckt werden kann.

Ulrike Maretzky malt keine Gegenstände, sondern abstrakt. "Meine Bilder sollen beim Zuschauer eine Wirkung erzielen und Assoziationen wecken", sagt die Künstlerin. Eine Serie von Bildern trägt den Namen "Domino - der erste Schritt". "Das ist wie bei Dominosteinen - fällt einer um, fallen auch die anderen", sagt sie.

Ulrike Maretzky ist vielseitig künstlerisch tätig. Sie singt und spielt Klarinette, sie malt. Schon in ihrem Studium hat sie sich intensiv mit verschiedenen künstlerischen Arbeitstechniken und Materialien auseinandergesetzt, berichtet sie. Zudem belegte sie Kurse bei Christine Hielscher, die als freischaffende Künstlerin in Gersdorf lebt und an der Universität der Künste in Berlin lehrte.Die Dozentin hält bei der Vernissage in Seelow die Laudatio.

Seit 2008 ist Ulrike Maretzky, die an der Humboldt-Universität und der Technischen Universität studierte, in den Bereichen Sonderpädagogik, Kunst und Musik als Lehrerin tätig, derzeit in Bernau, wohin die Bad Freienwalderin ihren Wohnsitz verlegt hat.

Die Ausstellung "Ausgleich" wird am 19. Februar, 15 Uhr in der Alten Dampfbäckerei, Kirchstraße 1, in Seelow eröffnet und wird bis zum 21. April zu sehen sein. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr