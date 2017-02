"Prignitz-Express" rollt wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Veränderungen stehen auch beim RE 1 zwischen Brandenburg/Havel und Frankfurt (Oder) mit Neuvergabe der Verkehrsverträge ab Dezember 2022 an: Wie der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) bestätigte, werde derzeit mit den Ländern Berlin und Brandenburg eine Kapazitätserweiterung geprüft, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Denkbar sei, die am stärksten frequentierte Regionalexpresslinie mit einem zusätzlichen, sechsten Waggon auszustatten. Der DB-Konzernbevollmächtigte für Brandenburg, Jürgen Trettin, hatte dies und eine dichtere Taktfolge in dieser Woche in Potsdam in Aussicht gestellt.