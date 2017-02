Geduldspiel mit Mehl und Hefe

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Madlitz (MOZ) Wie backt man gutes Brot? In der Gräflichen Schlossbäckerei in Alt Madlitz gibt es darauf nur eine Antwort: mit hochwertigen regionalen Rohstoffen und viel Zeit. Aus dem Ofen wandern dort Brote, die aromatisch schmecken und ohne Konservierungsstoffe saftig bleiben.

Der Mann hinter den Rezepten: Seit 50 Jahren schlägt sich Jürgen Mindt in Backstuben die Nächte um die Ohren. In der Gräflichen Schlossbäckerei Alt Madlitz steht er seit knapp vier Jahren am Steinbackofen.

Wenn der Verkaufswagen aus Alt Madlitz dienstags auf dem Fürstenwalder Marktplatz seine Verkaufsklappe öffnet, kommen dahinter junge Brotlinge zum Vorschein. Erst wenige Stunden zuvor sind die Walnuss- und Zwiebel-, die Dinkel-, Roggenschrot- und Bauernbrote dann dem warmen Ofen entschlüpft. Derjenige, der nachts wach ist, um ihren Teig zusammenzurühren, abzuwiegen und zu formen, ist Jürgen Mindt. In einer frostigen Februarnacht lässt sich der Bäckermeister in der Alt Madlitzer Schlossbäckerei dabei über die Schulter schauen.

"Brot braucht Zeit", sagt der 63-Jährige, den Blick auf eine schwarze Kastenform gerichtet. Acht Teigberge wölben sich über deren Rand. Die Luft in dem weißgekachelten großen Raum - bis 1945 wurde hier Schnaps gebrannt - ist süß und warm. Der Teig, sagt Bäckermeister Jürgen Mindt, brauche Wärme. Nur so entwickelt sich die Hefe und vergrößert das Teigvolumen. Also warten, etwa 20 Minuten lang, dann öffnet Mindt eine Klappe des mehretagigen Steinbackofens und schiebt die Metallform mit den Teiglingen hinein.

Slow Baking, zu Deutsch langsames Backen, nennt sich die Methode, nach der die Schlossbäckerei-Brote zubereitet werden. "Keine synthetischen Zusätze, keine künstlichen Aromen und Enzyme", erklärt Jürgen Mindt das jahrtausendealte Prinzip. Dafür viel Zeit, die ebenso wie naturbelassene Getreidemehle dem Aroma der Brote zugutekommt.

"Unsere Vision ist es, irgendwann unser eigenes Getreide anzubauen", sagt Benedikt Bösel. Auch den Geschäftsführer des Schlossguts hat es des nachts in die Backstube verschlagen. Während er über Bio-Zertifizierung und Bekömmlichkeit des Brotes spricht, widmet sich Bäckermeister Mindt dem nächsten Teig. In die große Rührschüssel der Teigknetmaschine füllt er aus 25-Kilo-Säcken Roggenmehl, getrockneten Roggensauerteig und Weizenmehl, gibt Wasser, Haselnüsse und getrocknete Möhren hinzu. "Mit der Maschine oder von Hand muss der Brotteig kräftig geknetet werden", rät Mindt. Nur so entwickle sich das Gluten, welches den Teig elastisch und locker mache.

Welche Brot- und Brötchensorten, aber auch wie viele Kuchen er in der Nacht backen muss, erfährt Jürgen Mindt erst am Abend zuvor. "Wir beliefern Hotels und Restaurants und nehmen Bestellungen von Privatleuten entgegen", sagt Benedikt Bösel. Der Roggenteig mit Möhren und Haselnüssen, den Bäckermeister Mindt mit Hilfe einer Waage portioniert, wird wenige Stunden später als Vitalbrot auf dem Markt in Briesen verkauft.

Brot aus Discountern und Backshops erschmeckt der Bäckermeister. "Wahrscheinlich würde ich unser Brot durch bloßes Anfassen erkennen." Die krosse Kruste, die durch die gleichmäßige Hitzeverteilung im Steinbackofen entsteht, und das Innenleben würden sich deutlich vom gummiartigen Industrie-Brot unterscheiden. "Unser Brot klitscht nicht, hat aber eine gewisse Feuchtigkeit", weiß Jürgen Mindt. Bei richtiger Lagerung - mit Luft zum Atmen, dem Anschnitt nach unten und bei Zimmertemperatur - halte sich das Alt Madlitzer Brot deshalb eine ganze Woche. Brotliebhaber, die dennoch vor dem nächsten Markttag Nachschub brauchen, können Vitalbrot nach der Rezeptur vom Bäckermeister ganz leicht selbst zusammenrühren.