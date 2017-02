Mit Leib und Seele Eisenbahner

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Seit 150 Jahren besteht die Eisenbahnverbindung zwischen Eberswalde und Wriezen. Das Oderland Echo stellt die Bahnhöfe entlang der Strecke vor sowie Menschen, die an ihnen gewirkt haben. Heute: Fahrdienstleiter Fred Krautz am Bahnhof Bad Freienwalde.

Von seinem Arbeitsplatz hat er freie Sicht auf den Bahnhof. Züge der Deutschen Reichsbahn hat Fred Krautz in seiner Freizeit von hier aus fotografiert, die Regionalexpresszüge, die Freienwalde ein Jahr lang direkt mit Berlin verbunden haben, auch die gelb-grünen Personenzüge der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) und später die blau-gelben der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). Im Stellwerk thront der Fahrdienstleiter eine Etage über dem Bahnhofsgeschehen.

"Bis 1945 gab es in Bad Freienwalde vier Stellwerke", erzählt der 57-Jährige. Genutzt wird heute nur noch eines. Es befindet sich gegenüber des Bahnhofsgebäudes, leicht versetzt in Richtung Altranft, und trägt ein Blechschild mit der Aufschrift "B1". "B steht für Befehlsstellwerk", erklärt Krautz. Mehr als zwanzig Jahre lang, von 1984 bis 2006, war er als Fahrdienstleiter in Bad Freienwalde eingesetzt, wechselte dann nach Wriezen und regelt heute hauptsächlich in Werneuchen den Zugverkehr.

"In den 50er-, 60er-Jahren musste man noch Morsen lernen", erinnert sich Fred Krautz. Weil die Zugmeldung an den Fahrdienstleiter des benachbarten Stellwerks, etwa über die Ankunft eines Zuges, telegrafisch und noch nicht telefonisch durchgeführt wurde. Wenn Fred Krautz heute am Freienwalder Stellwerk einspringt, steht er an einem Pult mit Tasten und Lichtern. "Es handelt sich um ein elektrisches Stellwerk, ein sogenanntes Gleisbildstellwerk", erklärt er anhand eines Fotos. Auf einem anderen sind mehrere Weichen- und Signalhebel zu sehen. Bei Stromausfall, sagt der Fahrdienstleiter, der noch die mechanische Technik kennt, würden die Weichen von Hand umgekurbelt.

"Mit Leib und Seele", sei er Eisenbahner. Angesteckt hat ihn sein Großvater, der ebenfalls bei der Eisenbahn war. Es gibt ein Foto, da turnt Fred Krautz als Kind auf einer Lok herum, ein breites Lächeln erhellt sein Gesicht. "Ich bin am Bahnhof aufgewachsen, habe die Dampfloks ein- und ausfahren sehen." 1976 lässt er sich zum Betriebs- und Verkehreisenbahner ausbilden.

Der Bahnhof in Bad Freienwalde ist da schon 100 Jahre alt. Auf der zunächst eingleisigen Strecke zwischen Eberswalde und Wriezen nimmt der Verkehr vor allem in Freienwalde durch den Kur- und Badebetrieb, 1877 durch den Zugang der Bahnlinie nach Angermünde beständig zu. So sehr, "dass 1888 der Mittelbahnsteig mit seiner zweigleisigen Bahnsteigüberdachung errichtet wurde", wie Joachim Rau von den Oberbarnimer Eisenbahnfreunden in seiner Bahnhofs-Chronik im Heimatkalender schreibt. Was "mit Leib und Seele" im Fall von Fred Krautz bedeutet, wird klar, wenn der 57-Jährige in sein Kellerabteil führt. Hier lagert, was nicht in die Sammelkästen in seiner Wohnung passt: Modelllokomotiven, sämtliche Dienstrangabzeichen der Deutschen Reichsbahn, sogar ein originaler Fahrkartenschrank mit Papier und Datumsstempel.

Bis 1996 gab es am Bahnhof eine Fahrkartenausgabe. Danach ersetzte ein Automat den Menschen. Heute ist der Fahrdienstleiter alleine auf dem Bahnhof. Das Bahnhofsgebäude, welches die Stadt plant umzubauen, liegt seit 2002 verlassen da. Umfangreiche Rück- und Umbauarbeiten fanden 2003 statt. Sie prägten das heutige Bild des Freienwalder Bahnhofs.

Fred Krautz hofft, dass dieser bald erblüht, dass das Bahnhofsfest wieder eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt wird. Bis es so weit ist, erinnert er sich an Zeiten, als der Bahnhof zum Schauplatz für Filmaufnahmen wurde. "Die Band Scooter hat hier das Video zu ihrem Lied "Break It up' gedreht, auch die Filme "Die Tigerin' und "Krücke' sowie ein Polizeiruf von 1971 spielen am Bahnhof." Auch diese Momente - Fred Krautz hat sie mit der Kamera festgehalten.