Erkner sucht Kirsch-Nachfolger

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Das Kandidaten-Karussell für die Bürgermeister-Wahl 2018 nimmt Fahrt auf. Die SPD hat Jan Landmann nominiert, Henryk Pilz von der CDU stellt seine Person in den Vordergrund, die Linke ist noch nicht so weit. Kandidieren kann fast jede und jeder.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551308/

Die Wahl wird voraussichtlich im Februar oder März 2018 steigen. Dass Amtsinhaber Jochen Kirsch (SPD) 2018 mit dann 69 Jahren aufhören würde, war bekannt. Als erster hat vor zehn Tagen Henryk Pilz, der CDU-Fraktionsvorsitzende, den Hut in den Ring geworfen. Der 51-jährige Zimmerermeister, der seit zwei Jahren als Hausmeister beim DRK arbeitet, beschreibt seine Kandidatur als natürlichen Schritt in seinem Engagement für Erkner, seine Heimat. Inzwischen ist er Aufsichtsrats-Vorsitzender der Wohnungsgesellschaft und macht als Vereinsvorsitzender das Lichterfest.

Er würde Erkner "nicht umkrempeln", sagt Pilz, allein schon, weil "ich dann meine eigene Arbeit als Stadtverordneter in Frage stellen würde". Das Geschaffene erhalten und sichern, nennt er als Ziele, weiß aber auch, dass Erkner Veränderung braucht - Stichwort Wohnbau-Flächen. Da wolle er weiter Druck machen, damit Erkner expandieren kann. Es ist einer von mehreren Punkten, in denen er mit Kirsch übereinstimmt, und Pilz macht aus der Nähe zum sozialdemokratischen Amtsinhaber keinen Hehl. Er wäre auch gern gemeinsamer Kandidat beider Parteien geworden. "Ich habe das angeboten." Aber die SPD habe abgelehnt.

Den Anspruch der Sozialdemokraten, einen eigenen Kandidaten zu stellen, hat am Freitag Lothar Eysser, bislang Ortsvorsitzender, bekräftigt. "Die Bürger sollen ja die Wahl haben." Mit Jan Landmann habe man ja auch einen sehr qualifizierten Bewerber. Der 50-jährige Polizeibeamte ist erst im vorigen Jahr in die SPD eingetreten, sitzt aber schon seit 2014 in der SPD-Fraktion im Stadtparlament und gehört zu denen, die relativ oft das Wort ergreifen und dabei der Verwaltung den Rücken stärken. Wie Pilz auch ist Landmann getrennt lebender Familienvater und kam einst über einen damals fünfjährigen Sohn, der zum Fußball wollte, in ein Ehrenamt beim Verein. In seinen politischen Zielen kommt so ziemlich alles vor: Weiterentwicklung von Kita und Schule, Vereinsleben, besonderes Augenmerk lege er auf das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Der Polizist, der jahrelang auf Streife ging, ist seit acht Jahren als Personalrat freigestellt und bezieht daraus die Zuversicht, auch Verwaltungserfahrung zu haben. In einer Pressemitteilung der SPD vom Freitag wird er auch mit dem Satz zitiert: "Wer zum Bürgermeister gewählt wird, muss sein Amt erst einmal lernen." Landmann sieht sich gut gerüstet und glaubt auch, dass er "sehr gute Chancen" hat.

Auch die Linke will den Wählern ein Angebot machen, bestätigt Ortsvorsitzende Ursula Paape, aber die Suche sei noch nicht beendet. Das sagt auch Mario Hausmann, der als möglicher Kandidat gehandelt wird. Der Krankenpfleger ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender, aber nicht Mitglied der Partei.

Kommunale Verwaltungserfahrung im engeren Sinn, die keiner der Genannten hat, wird vom Gesetzgeber auch nicht verlangt. Wählbar sind Deutsche und Bürger der Europäischen Union, die über 18 Jahre sind und in Deutschland ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Also könnte auch eine in Berlin oder Grünheide lebende Französin oder Dänin antreten. Strengere Anforderungen - Befähigung zum gehobenen allgemeinen Verwaltungs- oder Justizdienst oder zum Richteramt - gelten für Beigeordnete, die es aber nur in Kommunen mit mehr als 15 000 Einwohnern geben kann. Langjährige Verwaltungserfahrung hat Kirschs Stellvertreterin Kristina Althaus. Kandidieren wolle sie aber nicht, sagt die 62-Jährige, sie blicke eher in Richtung Rente.