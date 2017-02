Frankfurt für Flüchtlingsfamilien attraktiv

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt leben zurzeit 962 Flüchtlinge. Darüber informierte Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD) am Donnerstag in der SVV.

Demnach gibt es 409 Asylsuchende in Zuständigkeit der Stadt, die also unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. 103 davon leben in der Gemeinschaftsunterkunft in Seefichten und 306 in Wohnungen. Weitere 82 Flüchtlinge werden von der Agentur für Arbeit betreut, 381 vom Jobcenter. Hinzu kommen 33 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Obhut der Stadt sowie 57 Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes am Karl-Ritter-Platz.

Die Zahl der Asylbewerber ist im Vergleich zum Dezember konstant geblieben. Zurzeit sei jedoch ein vermehrter Zuzug von Flüchtlingsfamilien aus dem Umland zu registrieren. "Genaue Statistiken dazu haben wir nicht, auch nicht über entsprechende Beratungen in den Landkreisen. Aber die gute Wohnsituation und soziale Infrastruktur der Stadt bieten schon einen Anreiz, nach Frankfurt zu kommen", berichtete Ullrich.

Von 72 Kindern aus Flüchtlingsfamilien besuchen zurzeit 68 eine Schule in Frankfurt. Das Zusammenspiel zwischen Stadt, Schulamt und Schulen funktioniere reibungslos. Was sich ebenfalls positiv entwickelt hat: Immer mehr Asylbewerberfamilien lassen ihre Kinder in den Kitas der Stadt betreuen. "Das ist mit Blick auf das Thema Integration erfreulich", so Ullrich. 81 Mädchen und Jungen besuchen demnach eine Kindertagesstätte oder Tagespflege, 46 einen der Horte.

In seinen Ausführungen zum Flüchtlingsthema kam der Beigeordnete auch auf die alte Schule in der Bischofstraße zu sprechen. Das Gebäude war - auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle - zeitweilig als Unterkunft im Gespräch gewesen. Damals hatte die Stadt für 80 000 Euro eine Planung in Auftrag gegeben, um bei Bedarf schnell reagieren zu können. Inzwischen ist eine solche Nutzung keine Option mehr. Auf den Planungskosten bleibe die Stadt dennoch sitzen, so Ullrich. Eine Refinanzierung über den fairen Lastenausgleich habe das Land ausgeschlossen. Allerdings bekomme die Stadt Kosten für nicht genutzte Plätze in der Gemeinschaftsunterkunft in Seefichten vom Land zurückerstattet.

Unterdessen rückt die Eröffnung der neuen Erstaufnahmeeinrichtung in Markendorf näher. Die Umbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Laut Ingo Decker, Sprecher im Innenministerium, sei für den 24. Februar ein Tag der offenen Tür geplant. Eine genaue Zeit werde noch bekannt gegeben. Anschließend soll mit der Belegung begonnen werden. Das umgebaute frühere Halbleiterwerks- und Verwaltungsgebäude bietet Platz für bis zu 280 Asylsuchende.