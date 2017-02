Reha-Sport am neuen Ort

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der Bildungs-und Gesundheitssportverein (BuGSV) beim Kreissportbund (KSB) Märkisch-Oderland hat am Freitag sein neues Domizil in der Klosterstraße 1 offiziell eröffnet. Rund 50 Gäste folgten der Einladung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551313/

Bereits seit Januar trainieren Gesundheitssportgruppen in den Räumen. Weil der aus dem 1995 gegründeten Bildungswerk des KSB hervorgegangene Verein in den Räumen bei Steremat im Wirtschaftsweg an die Kapazitätsgrenze gestoßen war, habe man sich 2016 auf die Suche gemacht, erläuterte Geschäftsführerin Vivien Hintze. Und sei auf das frühere Fitnessstudio im Eckhaus Große/Klosterstraße gestoßen. Mit der Westminster Immobilien GmbH habe man eine "erträgliche" Miete aushandeln können, berichtete Vereinschef Dieter Schäfer. Zudem seien Umbauten vorgenommen worden, so dass nun ein großer Sportraum, ein Büro für die Chefin, Umkleiden und zwei WCs zur Verfügung stehen.

Neben Übungsleiterausbildung, Kursen und Vorträgen zu Bewegung und Ernährung sowie anderen Themen bietet der BuGSV Betriebssport - zumeist in den Firmen - sowie Reha-Sport in den Feldern Orthopädie, Herz bzw. Lunge an. 2011 habe man mit zwei Gruppen an zwei Wochentagen begonnen, 2013 waren bereits 160 Teilnehmer dabei und aktuell sind laut Vivien Hintze in 18 Orthopädie-, acht Herz- und fünf Lungensportgruppen in Strausberg rund 330 Personen aktiv. Einige Gruppen waren "ausgelagert" zum Sowi. In Kooperation mit dem KSB werden weitere 34 Gruppen in der Region betreut, so die 33-Jährige.

Waren im Wirtschaftsweg maximal zehn Teilnehmer pro Gruppe möglich, sind es nun 15. Dadurch gebe es wieder freie Plätze, sagt die Chefin. Damit für alle genug Geräte zur Verfügung stehen - 16 Ergometer, diverse Matten, Bälle, Reifen, Rollen und Bänder sind vorhanden -, steuerte die Sparkasse zur Eröffnung 300 Euro bei. Für die Betreuung weiterer Herzsport-Interessierter brauche der BuGSV aber auch weitere Ärzte. Bislang stehen ihm drei Partner und zwei Vertretungen zur Seite, so die Chefin.

Kontakt: Tel. 03341 4906633