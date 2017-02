artikel-ansicht/dg/0/

"Ein solcher Workshop könnte eine Grundlage schaffen für die Entscheidung, wie es weitergehen soll. Auf diesem Weg könnten wir uns einem Konzept nähern", so Zießnitz. Über ein Brainstorming ohne Beschränkungen, aber mit Fachleuten, sollte die Bibliothek selbst herausarbeiten, was sie leisten möchte.

Einwände gab es zunächst aus der Bürgerschaft. Hans-Ulrich Rhinow, der auch Mitglied im Seniorenbeirat ist, hatte einen Brief an Daniela Zießnitz verfasst, den er den Ausschussmitgliedern am Mittwochabend vortrug. Darin gab er zu bedenken, dass nicht nur für die Räumlichkeiten der Bibliothek Handlungsbedarf bestünde, sondern gleichermaßen für das Museum der Stadt. Kein Gebäude sollte ungeprüft bevorzugt werden. Insoweit war es für einen großen Teil der Anwesenden vorstellbar, auch weitere Kultureinrichtungen der Stadt in die Arbeit des Expertenworkshops einzubeziehen. "Wenn es Prioritäten unter den Kultureinrichtungen gibt, dann ist die Bibliothek für die CDU-Fraktion eine. Ihre Breitenwirkung halten wir im Vergleich zum Museum für höher", bezog Daniela Zießnitz (CDU) klar Stellung. Synergien könnten jedoch erarbeitet werden. Für eine Prioritätensetzung sprach sich indes auch Bürgermeister Heiko Müller (SPD) aus: "Eine idealtypische Bibliothek würde mehr kosten als ein Hallenbad. Es muss gehandelt werden, aber es sollten keine revolutionären Veränderungen, sondern ein Abbau der Defizite angestrebt werden. Ein Workshop könnte entsprechende Impulse bringen."

Die Rahmenbedingungen für den geplanten Workshop werden nun bis zur nächsten Ausschusssitzung festgelegt.