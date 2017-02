Die Gabe, Musik zu zaubern

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Menschenfänger ist er gewesen: Das sagte Frank Eckert, langjähriger Freund von Axel Titzki am Freitagabend über den großen Musiker und Menschen, der im Januar viel zu früh gestorben ist. Und man sah an der großen Menge von Freunden und Weggefährten, die in das Friedrich-Wolf-Theater gekommen waren, um vor allem die Erinnerungen zu teilen, die nicht vergehen, wie wahr diese Beschreibung ist. Frank Eckert, Daniel Kaiser, Snowy-Darsteller der ersten Stunde, Petra Mai, Mitglied im Kulturverein und Snowy-Regisseurin Jule Riedel ließen viele Erlebnisse und Begegnungen lebendig werden.

"Du hattest die seltene Gabe, alle Musik dahinzuzaubern", sagte Frank Trögert in einem Einspieler während der Veranstaltung. Einige Ausschnitte aus dieser Zauberwerkstatt waren auch in der einstündigen Gedenkveranstaltung zu hören. Sie zeigten auch die große musikalische Bandbreite, über die Axel Titzki verfügte. Ein Lebensthema waren dabei die Kinder. Jenny K. sang einen frühen Song, der das zum Ausdruck brachte: "Kinderlachen ist der Reichtum dieser Welt."

"Du hast ein Stück Kulturgeschichte in Eisenhüttenstadt geschrieben", sagte Jule Riedel und sie meinte damit die 20-jährige Erfolgsgeschichte des Musicals Snowy. Petra Mai, die Darstellerin in dem Musical war und auch Daniel Kaiser erinnerten sich, dass das, was als große Unterhaltung in der Vorweihnachtszeit Tausende Besucher verzückte, zunächst harte Arbeit war. "Axel war Perfektionist", sagte der Snowy-Darsteller über die vielen Stunden im Aufnahmestudio. "Aber er hielt einen bei Laune." Mit den unverwechselbaren Ohrwürmern hat er nicht nur jeden der Darsteller infiziert. "Generationen von Hüttenstädtern und aus der Umgebung haben gespannt gewartet, was Axel wieder für Abenteuer erdacht hatte", sagte Petra Mai.

Bei aller Perfektion hatte Axel Titzki viel Humor, wenn er mitunter auch schräg war, wie die vier Freunde erklärten. Er hatte schier unbändigen Optimismus und Visionen. Ein Beispiel dafür nannte Petra Mai, als Axel Titzki 2015 die Idee hatte, Snowy auch im Sommer aufzuführen, auf der Freilichtbühne. Der Erfolg gab ihm Recht.

Vor der Gedenkveranstaltung bildeten sich eine lange Schlange vor dem Kondolenzbuch. Für die deutsche Krebshilfe wurde um Spenden gebeten.