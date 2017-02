Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 10.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Gleich mehrere Delikte haben offensichtlich zwei 27 und 31 Jahre alte Männer begangen, die von Bundespolizisten am Donnerstag auf der Autobahn gestellt wurden. Die Kennzeichen am VW, mit dem die beiden unterwegs waren gehörten eigentlich zu einem Ford. Zudem lagerten im Auto 200 Liter Diesel, zu dessen Herkunft die Männer keine plausible Erklärung lieferten. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Betrüger geben sich als Polizisten aus

Nachdem am Donnerstag bereits in der Uckermark ein falscher Polizist versucht hatte, eine Rentnerin zu betrügen, ist auch in Beeskow ein ähnliches Vorhaben gescheitert. Zwei angebliche Polizisten hatten bei einer Frau im Wiesenring angerufen und mitgeteilt, sie wegen angeblich gefundener Kontodaten aufsuchen zu müssen. Sie solle ihre Bankverbindung schon bereithalten. Die Angerufene erkannte jedoch den Betrugsversuch, ließ sich auf nichts ein und beendete das Gespräch.

Kraftstoff ausgelaufen

Am Donnerstagnachmittag ist in einem Parkhaus aus einem Pkw Kraftstoff ausgelaufen, so dass sich bald eine große Lache darunter gebildet hatte. Feuerwehrleute streuten Ölbindemittel aus und stellten einen Eimer unter das Fahrzeug, um den Kraftstoff aufzufangen.

Feuerwehr