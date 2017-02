Polizeibericht Eberswalde vom 10.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551324/

Eberswalde. Weil er den Anweisungen von Polizisten nicht folgen wollte, sich gegen Fesseln und die richterlich angeordnete Blutprobe wehrte, ist ein Mann am Donnerstag in Eberswalde in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten waren wegen einer Körperverletzung zum Eingang des Stadions in die Rudolf-Breitscheid-Straße gerufen worden und wollten die Identität des Tatverdächtigen klären. Dieser weigerte sich jedoch, seinen Personalausweis zu zeigen. Ein erster Alkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von zwei Promille.

Gestohlener Mercedes sichergestellt

Chorin. Einen in Berlin gestohlenen Mercedes Sprinter hat die Polizei am Donnerstagabend auf der A 11 zwischen den Anschlussstellen Chorin und Joachimsthal gestoppt. Der 28-jährige Fahrer, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen Diebstählen vorlag, wurde festgenommen.

Dieseldieb kannentkommen

Eiche. Ein Dieseldieb hat in der Nacht zum Freitag in der Eicher Chaussee aus zwei Lkw und einem Radlader drei Kanister voll Kraftstoff abgezapft. Auch mit Fährtenhund konnte die Polizei den Mann nicht finden.

Fahrrad aus Keller verschwunden

Eberswalde. Ein Fahrrad und einen Koffer haben Diebe aus Kellern eines Mehrfamilienhauses in der Max-Planck-Straße gestohlen. Vier Verschläge waren aufgebrochen.