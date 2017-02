Polizeibericht Bernau vom 10.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551325/

Chorin. Einen mit gestohlenen Altkleidern vollgepackten Kleintransporter hat die Polizei am Donnerstagmorgen an der Autobahn A 11 gestoppt. Die Beamten hatten die 20 und 45 Jahre alten Insassen des VW T4 auf dem Parkplatz Rathsburgseen kontrolliert und die Säcke im Laderaum entdeckt. Die Männer wurden festgenommen. Ein Richter verurteilte sie in einem beschleunigten Verfahren jeweils zu Geldstrafen. Am selben Tag gelang es der Polizei ebenfalls auf der A11, einen in Berlin gestohlenen Mercedes Sprinter sicherzustellen. Der Kleintransporter wurde am Abend zwischen den Anschlussstellen Chorin und Joachimsthal gestoppt. Der 28-jährige Fahrer, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen Diebstählen vorlag, wurde festgenommen.

Dieseldieb kannentkommen

Eiche. Ein Dieseldieb hat in der Nacht zum Freitag in der Eicher Chaussee aus zwei Lkw und einem Radlader drei Kanister voll Kraftstoff abgezapft. Auch mit Fährtenhund konnte die Polizei den Mann nicht finden.

Berlin. Die Greifswalder Straße ist bis zur Berliner Allee in Fahrtrichtung Nord zwischen zwischen der Michelangelostraße und der Indira-Gandhi-Straße auf einen Fahrstreifen verengt. Bis voraussichtlich 30. April wird in diesem Bereich gebaut. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Blitzer