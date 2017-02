Polizeibericht Schwedt vom 10.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551326/

Schöneberg. Nach einer groß angelegten Suchaktion ist am Donnerstagabend ein vermisster Heimbewohner einer Pflegeeinrichtung in Schöneberg gefunden worden. An der Suche nach dem gesundheitlich angeschlagenen Mann beteiligten sich neben Polizisten der Inspektion Uckermark auch Beamte von Wasserschutzpolizei und Bundespolizei. Suchhunde und ein Polizeihubschrauber waren ebenfalls im Einsatz. Die Besatzung des Hubschraubers entdeckte den 60-Jährigen schließlich nach zwei Stunden gegen 21 Uhr. Er war unterkühlt und hatte eine leichte Kopfverletzung.

Richter verurteiltAltkleider-Diebe

Gramzow. Einen mit gestohlenen Altkleidern vollgepackten Kleintransporter hat die Polizei am Donnerstagmorgen an der A11 gestoppt. Die Beamten hatten die 20 und 45 Jahre alten Insassen des VW T4 auf dem Parkplatz Rathsburgseen kontrolliert und die Säcke im Laderaum entdeckt. Die Männer wurden festgenommen. Ein Richter verurteilte sie in einem beschleunigten Verfahren zu Geldstrafen.

Fahrer verschwindet nach Unfall

Wollin. Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Donnerstagabend an der Straße zwischen Wollin und Eickstedt mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt ist und sich danach zu Fuß aus dem Staub gemacht hat. Der Opel war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und nach der Kollision mit dem Baum auf dem Dach gelandet.

Falscher Polizist will Geld von Rentnerin

Templin. Ein Taxifahrer hat eine Rentnerin davor bewahrt, auf einen Betrüger hereinzufallen. Die 77-Jährige wollte sich zur Bank fahren lassen, um ihr Konto leer zu räumen und das Geld einem Fremden zu geben. Die Frau war zuvor von einem Mann angerufen worden, der sich als Polizist ausgab und ihr erzählte, dass in ihrer Nähe jemand überfallen worden sei und sie das nächste Opfer sein würde. Sie sollte deshalb das Geld von ihrem Konto abheben. Der Taxifahrer informierte die richtige Polizei.