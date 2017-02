Polizeibericht Freienwalde vom 10.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Mit Fesseln musste ein Mann am Eingang des Eberswalder Lesch-Stadions ruhig gestellt werden. Die Polizei war wegen einer Körperverletzung am Donnerstagnachmittag in die Rudolf-Breitscheid-Straße gerufen worden. Als die Beamten den Tatverdächtigen, um seinen Personalausweis baten, zeigte sich der 27-Jährige provokant und kam der Aufforderung nicht nach. Daraufhin wurde er gefesselt, wobei er sich massiv wehrte, berichtete die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Wohnwagen brennt vollständig nieder

Neutrebbin. Vollkommen niedergebrannt ist ein alter Wohnwagen am Donnerstag in Neutrebbin. Der Besitzer eines Grundstücks hatte einen alten Ofen in dem Wagen angezündet. Dann verließ er das Fahrzeug. Auf bisher unbekannte Weise geriet der Wohnwagen danach in Brand und wurde vollständig zerstört. Personen und andere Gebäude kamen nicht zu Schaden. Die Schadenssumme liegt bei 3000 Euro.