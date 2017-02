Polizeibericht Neuruppin vom 10.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551331/

Rheinsberg (RA) Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Rheinsberg. Dort hatte am Donnerstag gegen 18.25 Uhr ein 44-Jähriger den Seat seiner Frau auf einem Parkplatz neben der Feuerwehreinfahrt an der Menzer Straße abgestellt. Als er gegen 22.20 Uhr wieder los wollte, waren von links Kotflügel und Fahrertür eingedellt. Die Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht. Der 44-Jährige zeigte den Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 2 000 Euro entstanden war, an.