157 Baustellen warten auf die Autofahrer

450 Millionen Euro stehen laut Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) in diesem Jahr für den Bau an Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen zur Verfügung. 314 Millionen davon kommen vom Bund und der EU, der Rest sind Landesmittel. Insgesamt fließen in diesem Jahr 50 Millionen Euro mehr als im Vorjahr in den Straßenbau. Mit dem Geld werden 157 Baumaßnahmen umgesetzt, allein 25 auf Autobahnen. Dazu zählen der seit 2013 laufende Ausbau der A 12, der Ausbau des Berliner Nordrings in den Kreisen Barnim, Oberhavel und Havelland und der besonders stauintensive achtspurige Ausbau der A 10 zwischen Potsdam und Nuthetal.

50 Millionen Euro werden in diesem Jahr dazu verwendet, um den sogenannten Betonkrebs zu beseitigen. Bis zur Mitte des vergangenen Jahrzehnts wurden alkalihaltige Kiesel verarbeitet, die mit Zement chemisch reagieren und zu Fahrbahnschäden führen. Von den rund 700 Autobahn-Kilometern in Brandenburg sind auf 125 Kilometern Schäden belegt, auf weiteren 150 werden Schäden vermutet. Für den Austausch der Betonflächen werden bis 2023 insgesamt 180 Millionen Euro veranschlagt.

Im Bereich der Bundes- und Landesstraßen liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Grundinstandsetzung von Ortsdurchfahrten. Acht Millionen Euro werden für den Radwegebau ausgegeben. 15 straßenbegleitende Radwege entstehen neu, vier bestehende werden saniert.

Verkehrsministerin Schneider schätzte am Freitag auf einer Pressekonferenz in Potsdam ein, dass nach den Einsparungen in der vergangenen Legislaturperiode noch nicht die generelle Trendwende hin zu besseren Straßen erreicht sei. Bis 2019, so kündigte sie an, werde ein Konzept für das sogenannte grüne Netz erarbeitet. Das sind die rund 2900 Kilometer Landesstraßen, die als nicht stark befahren gelten und bei denen zurzeit kein Ausbau erfolgt. Laut Kathrin Schneider muss in diesem Zusammenhang über reduzierte Standards und auch über eine Streichung als Landesstraße gesprochen werden.

Die Ministerin machte zudem darauf aufmerksam, dass der für die Planung und Umsetzung der Bauarbeiten zuständige Landesbetrieb Straßenwesen mit seinen 2000 Mitarbeitern ein Durchschnittsalter von 52 Jahren aufweist. "Wir brauchen auch hier mehr junge Leute, sonst gehen wir alle in ein paar Jahren geschlossen in Rente", warnte sie. (Kommentar Seite 2)

Im Internet: https://tinyurl.com/brandenburgbaut