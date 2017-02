Kammergericht bestätigt Urteil gegen Gina-Lisa Lohfink

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Gina-Lisa Lohfink hat im Prozess um ihre angebliche Vergewaltigung erneut verloren. Gerade aus dem Dschungelcamp zurück, ging die 30-Jährige am Freitag gegen das Urteil wegen falscher Verdächtigungen in Revision. Doch statt Rehabilitation droht dem Model nun sogar eine höhere Geldstrafe.

"Mir macht es keinen Spaß, vor Gericht zu sitzen. Das hier ist ja keine Modenschau, sondern geht sehr an die Psyche", sagt Gina-Lisa Lohfink mit weinerlicher Stimme. Im Revisionsprozess vor dem Kammergericht in Berlin-Schöneberg, den sie selbst angeleiert hat, hat sie wie üblich das letzte Wort. Sie ergreift es diesmal auch. Doch die emotionale Ansprache, in der die 30-Jährige in den hohen schwarzen Hackenschuhen und dem engen weißen Top die seelischen Belastungen durch das Verfahren schildert, fruchtet nicht. "Sie hätten weder damals persönlich zur Hauptverhandlung erscheinen müssen, noch müssen Sie heute hier sitzen", weist sie Richter Ralf Fischer auf die rechtlichen Möglichkeiten hin.

Doch Gina-Lisa Lohfink, frisch aus dem australischen Urwald zurückgekehrt, wagt sich erneut in den Paragrafen-Dschungel. Der hält genauso viel Blitzlichtgewitter bereit wie die RTL-Show. Im Schlepptau hat das Model erneut ihren Freund und Mit-Camper Florian West, mit dem sie auf Ballermann-Partys als "Barby und Ken" auftritt. Der Medienandrang ist wie schon bei der ersten Auflage im Sommer 2016 riesig. Nur die Demonstrantinnen mit den "Nein heißt Nein"-Schildern fehlen. Die Zeiten, in denen das TV-Starlet mit künstlichen Lippen und Brüsten sogar für Feministinnen zur Galionsfigur wurde, sind vorbei.

Das Amtsgericht Moabit hatte im August Lohfinks Behauptungen widerlegt, 2012 von zwei Männern nach der Gabe von K.O.-Tropfen vergewaltigt worden zu sein. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin hatte dem Fußballer Pardis F. und dem VIP-Manager Castillo Pinto vorgeworfen, nach einer durchzechten Nacht gegen ihren Willen Sex mit ihr gehabt und sie dabei gefilmt zu haben. Das Verfahren hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt und sogar die Politik auf den Plan gerufen. Selbst Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) ließ sich dazu hinreißen, für ein härteres Sexualstrafrecht zu plädieren.

"Trotz des politischen Drucks, der Demos und einer aufgeregten Öffentlichkeit hat das Amtsgericht damals eine sorgfältige Entscheidung getroffen", lobte Kammerrichter Ralf Fischer am Freitag, der die Revision zurückwies. Lohfink, die damals als Vorkämpferin für die Rechte von Frauen gesehen wurde, hätte echten Vergewaltigungsopfern einen Bärendienst erwiesen. "Doch Frauen, die solche Taten zur Anzeige bringen, müssen nicht damit rechnen, selbst auf der Anklagebank zu landen."

Denn dafür seien massive Beweise nötig. In Lohfinks Fall sei es das Sex-Video selbst gewesen, für dessen Veröffentlichung im Internet Pardis F. und Castillo Pinto zu Geldstrafen verurteilt wurden. Die Aufnahme, auf dem Lohfink unter anderem beim Sex lächelnd in die Kamera winkt, hätte eindeutig bewiesen, dass der Verkehr mit beiden Männern einvernehmlich gewesen sei, erklärte Fischer. Lohfinks "Hör auf" habe sich allein auf das Filmen bezogen. Ein Gutachter habe zudem den Verdacht ausgeräumt, dass das Model während des Drehs in einer Berliner Privatwohnung unter K.O.-Tropfen gestanden hätte.

Bei dem rund einstündigen Revisionsverfahren am Freitag wurde der Prozess allerdings nicht erneut aufgerollt. Es ging alleine um Rechtsfehler, die das Kammergericht nicht ausmachen konnte. Damit ist das Urteil gegen Lohfink wegen falscher Verdächtigungen bestätigt. Das Model hat sich mit dem erneuten Gang vor Gericht eher ein Eigentor geschossen. Denn nach dem jüngsten Urteil wird nun einzig die Höhe ihre Geldstrafe von 20 000 Euro noch einmal neu verhandelt. Denn die Tagessätze werden nach dem Einkommen berechnet, das im August 2016 auf 7500 Euro monatlich geschätzt wurde. Doch alleine Lohfinks Gage im Dschungelcamp soll 150 000 Euro betragen haben. "Über neue lukrative TV-Angebote hatte sich Frau Lohfink nicht geäußert", erklärte die Generalstaatsanwaltschaft, die die Neuberechnung beantragte.

"Weil ich berühmt bin, wollen viele was von mir, auch böse Menschen, die mich ausnutzen", beklagte Lohfink in ihrem Schlusswort. Nach Ansicht des Gerichts könnte das auch für ihren Anwalt gelten. Richter Fischer rügte den Verteidiger ungewöhnlich deutlich und unterstellte ihm, den aussichtslosen Prozess zur Eigenwerbung zu nutzen. Anstatt seine Mandantin vor sich selbst zu schützen, habe er sie den "Haien zum Fraß vorgeworfen" und während ihrer Zeit in Australien die Boulevardmedien zum Prozess eingeladen, kritisierte Fischer und riet Lohfink: "Wenn Sie wirklich so gelitten haben sollten, suchen Sie sich einen Anwalt, der ihre Interessen vor seine stellt und dabei auch noch was vom Strafrecht versteht".

Für Lohfink, die nach dem Urteil kommentarlos durch einen Hinterausgang verschwand, könnte das Ganze noch ein weiteres Nachspiel haben. Ihr vermeintlicher Peiniger Castillo Pinto hat Zivilklage wegen Verleumdung eingereicht. "Ich habe nicht nur den Job, sondern mein soziales Umfeld verloren und bin seitdem gebrandmarkt", sagte der ehemalige VIP-Betreuer am Rande des Prozesses.