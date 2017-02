ISTAF Indoor: Sprint-Oldie Collins geschlagen

artikel-ansicht/dg/0/

Der 40 Jahre alte Ex-Weltmeister aus St. Kitts und Nevis musste sich beim Leichtathletik-Hallenmeeting im 60-Meter-Finale in 6,59 Sekunden aber nur dem britischen Europameister James Dasaolu (6,57) geschlagen geben. Bester Deutscher war vor 12 500 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena der Leverkusener Aleixo-Platini Menga in 6,78 Sekunden als Fünfter. Collins hatte 2014, 2015 und 2016 in Berlin gewonnen. Er hält mit 6,50 Sekunden weiterhin den Meetingrekord.