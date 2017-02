Traurige Diagnose für Luchs Lars

artikel-ansicht/dg/0/

Luchs Lars hatte zwei Tage nichts mehr gegessen, als er vor einigen Tagen in der Krankenstation gründlich untersucht wurde. Dabei sei die chronische Nierenkrankheit festgestellt worden, berichtet Wildpark-Geschäftsführer Julian Dorsch. Das Tier darf künftig nur noch mit speziellem Diät-Futter versorgt werden und bekommt auch Medikamente.

Ebenso wie bei Hauskatzen ist Nierenversagen auch bei Wildkatzen eine der häufigsten Todesursachen. Weil das Nierengewebe zerstört wird, reichern sich Giftstoffe im Blut an. Leider wird die Krankheit - wenn sie chronisch verläuft - oftmals erst spät erkannt, weil sich die typischen Symptome erst nach einiger Zeit zeigen. Deshalb sterben betroffene Tiere mitunter schon nach einigen Tagen bis Wochen.

Mit knapp 15 Jahren habe der Luchs bereits ein stolzes Alter erreicht, meint Wildpark-Chef Dorsch. Normalerweise würden die Tiere zwischen zwölf und 14 Jahren alt. Inzwischen sei Lars zurück in seiner gewohnten Umgebung - in einem etwa 1600 Quadratmeter großen Gehege, in dem auch seine Partnerin Lara und der gemeinsame Nachwuchs leben. Lars und Lara sind im Frühjahr 2002 geboren, wurden mit der Hand aufgezogen und waren als Jungtiere in ihrer Aufzuchtvoliere die absoluten Lieblinge der Parkbesucher.

Erst vor einigen Wochen hatte der Wildpark nahe Baruth traurige Schlagzeilen gemacht, nachdem sich mehrere freilebende Wölfe Zugang verschafft und dort innerhalb weniger Tage zwei Hirsche gerissen und ausgiebig ausgeweidet hatten. Der Park, der jährlich 70 000 bis 80 000 Besucher zählt und mehr als 130 Hektar groß ist, liegt in einem Kerngebiet der Wölfe. Inzwischen leben in Brandenburg fast zwei Dutzend Rudel - knapp die Hälfte aller in Deutschland bekannten.