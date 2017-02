Düsseldorf bleibt sieglos: 1:1 gegen Kaiserslautern

artikel-ansicht/dg/0/

Düsseldorf (dpa) Die Sieglos-Serie von Fortuna Düsseldorf hält an. Der Fußball-Zweitligist kam gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Fortuna Düsseldorf (in Weiß) kam gegen Kaiserslautern nicht über ein Remis hinaus. © Roland Weihrauch/dpa

Es war das siebte sieglose Spiel in Folge für die Fortuna. Immerhin gelang den Düsseldorfern erstmals seit fünf Spielen wieder ein Tor: Marcell Sobottka glich zum 1:1 (59. Minute) aus, nach dem zuvor der eingewechselte Robert Glatzel (54.) die bis dahin schwachen Gäste in Führung gebracht hatte. Nach einer trostlosen ersten Hälfte wurde es in der zweiten Hälfte noch einmal spannend, aber beiden Mannschaften gelang kein weiterer Treffer.