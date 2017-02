219 gemeldete Grippefälle in Oder-Spree

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Erkältungen und Grippe grassieren. In den ersten sechs Wochen 2017 sind im Landkreis Oder-Spree mehr Grippefälle nachgewiesen worden als in den ersten sechs Wochen des vergangenen Jahres. "Die Grippewelle ist in diesem Jahr früher eingetroffen", sagt Amtsleiter Rutker Stellke. Vom 1. Januar bis 9. Februar seien im LOS-Gesundheitsamt 219 Influenza-Labormeldungen eingegangen. "Das sind auch in LOS deutlich mehr als im Vergleichszeitraum der Vorjahre", so Stellke. Ob dies aber auch ein absoluter Anstieg sei, könne derzeit noch gar nicht beurteilt werden. Im vergangenen Jahr seien Ende Februar/März rund 300 Grippefälle aufgetreten, das müsse zwangsläufig in diesem Jahr nicht so sein, so Stellke. Bei Influenza handele es sich typischerweise um Infektions-Wellen, die in den kühleren Monaten, meistens im Herbst und Frühjahr, auftreten. "Es könnte also sein, dass diese Welle in diesem Jahr früher eingetreten ist", so der Amtsleiter. Erst Ende des 1. Halbjahres könne nachgewiesen werden, ob tatsächlich eine Steigerung bei den Grippe-Erkrankungen eingetreten sei. "Bei den bisher in diesem Jahr gemeldeten nachgewiesenen Erkrankungsfällen gibt es bisher keine gemeldeten Todesfälle", berichtet Stellke.