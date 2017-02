438 Erstklässler angemeldet

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) 438 Erstklässler wurden bis Anfang dieser Woche in Fürstenwalde in den Grundschulen für das kommende Schuljahr angemeldet, berichtete Fachbereichsleiterin Sylvaine Meister am Donnerstagabend im Kultur- und Sozialausschuss. Das sind rund 90 mehr als vor fünf Jahren.

340 Anmeldungen davon gibt es für die städtischen Einrichtungen: 116 für die Gerhard-Goßmann-Grundschule, 48 für die Sigmund-Jähn-Grundschule, 86 für die Sonnengrundschule und 90 für die Theodor-Fontane-Grundschule. Die restlichen teilen sich auf die privaten Schulen und Förderschulen in der Stadt und im nahen Umland auf. Im März werde die Ausgleichskonferenz stattfinden, sagte Sylvaine Meister. Dabei wird anhand der Anmeldezahlen und der vorhanden Kapazität in den jeweiligen Schulen über die Klassenbildung entschieden. Ob ihr Kind dann tatsächlich in die gewünschte Schule kommt, erfahren Eltern verbindlich bis Ende Mai.

Mit der gewachsenen Zahl der Anmeldungen wird die Tendenz bekräftigt, auf die der Erste Beigeordnete, Eckhard Fehse, in seinem Vortrag zum Haushaltsentwurf 2017 einging. Die Schülerzahl erhöhte sich in den vier städtischen Grundschulen kontinuierlich: von 1319 im Jahr 2015 auf 1509 in diesem Jahr. Die Anzahl der Klassen stieg im gleichen Zeitraum von 57 auf 61. Eine vergleichbare Entwicklung gibt es auch bei den Kindern, die für den Hort angemeldet werden: Waren es 2015 noch 384, sind es in diesem Jahr laut Haushaltsplan 500. Interessant ist auch die Zusammensetzung der Schüler in den vier Schulen. Laut Fehse liegt Anteil der Kinder von Ausländern und Asylbewerbern in der Fontaneschule bei 3 Prozent, in der Goßmannschule bei 4 Prozent, in der Sonnengrundschule bei 8 Prozent und in der Jähnschule bei 39 Prozent.

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der Stadt liegt, auch wegen der wachsenden Schülerzahl, im Bereich Bildung und Kinderbetreuung. Nahezu 17 Prozent der Gesamtsumme von 8,2 Millionen Euro sollen allein in diesem Jahr dafür ausgegeben werden. Als wichtigstes Beispiel nannte Fehse die Erweiterung der Theodor-Fontane-Grundschule in Mitte. Insgesamt wird sie 4,5 Millionen Euro kosten, wobei die baulichen Veränderungen vor allem 2018 (2,8 Millionen Euro) und 2019 (1,4 Millionen Euro) erfolgen.

Im gleichen Zeitraum sind für die energetische Sanierung der Gerhard-Goßmann-Grundschule in Süd 958 815 Euro eingeplant.