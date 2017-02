Polnische Ministerpräsidentin Szydlo bei Autounfall verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (dpa) Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo ist bei einem Unfall mit ihrem Dienstwagen leicht verletzt worden. Die 53-Jährige habe Prellungen davongetragen und werde stationär im Krankenhaus behandelt, berichtete die Agentur PAP am Freitag.

