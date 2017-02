Deutscher Drehbuchpreis für Angelina Maccarone

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Autorin und Filmregisseurin Angelina Maccarone hat in diesem Jahr den mit 10 000 Euro dotierten Deutschen Drehbuchpreis erhalten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters vergab am Freitagabend in Berlin die "Goldene Lola" für das Drehbuch "Klandestin". Aus Sicht der Jury zeigt es eindrücklich, "wie sehr wir Menschen in dieser globalen Welt miteinander verbunden und voneinander abhängig sind". "Es fordert leidenschaftlich dazu auf, Privilegien zu teilen und Verantwortung zu übernehmen", hieß es weiter in der Begründung für den seit 1988 verliehenen Preis, der als wichtigste Auszeichnung für herausragende Drehbücher gilt.