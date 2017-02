Protest vor der Fernsehkamera

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Groß Schönebecker, Britzer und Lunower haben ihre Proteste gegen die Schließung von Sparkassenfilialen ausgeweitet. Am Freitag fuhren sie im rbb-Bus zum Sitz der Bank in Eberswalde. An den Plänen des Geldinstituts ändert das nichts. Nun wollen die Protestler vor den Kreistag ziehen.

Jörg Mitzlaff nimmt den Pappkarton am Ende wieder mit nach Hause. "883 Stimmen gegen die ersatzlose Schließung der Sparkassenfiliale in Groß Schönebeck" steht darauf. "Diese Unterschriften wollten wir eigentlich an Bodo Ihrke übergeben", sagt der Vorsitzende des Groß Schönebecker Bürgervereins. "Aber er traut sich anscheinend nicht."

Zu einer Art rundem Tisch vor der Kamera hatten die Abordnungen der Barnimer, die gegen die anstehende Schließung von Sparkassenfilialen in ihren Orten protestieren, mit dem SPD-Landrat und Verwaltungsratschef der Sparkasse gerechnet. Das rbb-Team hat Ihrke aber bereits am Vormittag interviewt. Zum TV-Treff mit der Protestgruppe habe er keine Zeit gehabt, heißt es.

Seit Dezember machen die Groß Schönebecker gegen die Pläne der Barnimer Sparkasse zur Schließung der Filiale im Ort mobil. Inzwischen haben sich unter anderem die Bundestagsabgeordneten Stefan Zierke (SPD) und Jens Koeppen (CDU) an die Seite der Kunden auf den Dörfern gestellt. Die haben zudem Beistand im Fernsehen gesucht. So rollte nun der blaue Robur-Bus vom rbb auf dem Lindenplatz Groß Schönebeck vor.

Etwa 70 Menschen haben sich am Freitagvormittag an dem Haltepunkt eingefunden. Einige halten Plakate in die Kamera, die auf Sparkassenreklame anspielen: "Hier werden Sie bald eiskalt abserviert!" oder "Schlecht. Für die Menschen in der Region", steht darauf. Ein Mann verteilt bunte 500er- und 20er-Scheine, ruft: "Bitteschön, das letzte Bargeld"! Schorfheide-Bürgermeister Uwe Schoknecht solidarisiert sich und ist vor Ort. Auch etliche Unterstützer aus Britz und Lunow, wo die Sparkasse ebenfalls ihre Präsenz abbrechen will, sind angereist.

Vor Kamera und Mikrofon haben sie viele Argumente für den Erhalt der Filialen - und Fragen. Wo sollen die Gewerbetreibenden hin mit ihrem Geld, das täglich zur Bank zu bringen ist? Wo sollen Touristen ihr Bargeld herbekommen? "Gerade die älteren Leute sind die Leidtragenden", sagt Volker Tubandt aus Lunow. 599 Unterschriften, die sich gegen die Pläne richten, habe man bereits an die Sparkasse übergeben, berichtet der 25-jährige Vorsitzende des Lunower Heimatvereins. Auch in Britz hatten bereits rund 800 Menschen einen Protestbrief unterzeichnet. Einen weiteren Schwung mit 66 Unterschriften hat die Britzerin Marion Conradi mitgebracht.

Zehn Protestteilnehmer fahren schließlich im TV-Bus mit nach Eberswalde, vor den Hauptsitz der Bank. Bei Frost und Wind kommt anstelle des erkrankten Sparkassenchefs Uwe Riediger seine Stellvertreterin Susan Borreck-Ratzel vor die Tür, steht den Kunden vom Land Rede und Antwort. Sie sei durchaus beeindruckt von der Aktion, sagt sie. Und sie unterbreitet den Groß Schönebeckern ein Angebot: Die Sparkasse prüfe eine monatliche Beratung vor Ort. Über den Verbleib wenigstens eines Geldautomat im Ort denke man jedoch nicht nach, erklärt sie auch.

"Eine Sprechstunde ohne Bankgeschäfte - das ist nicht das, was wir wollen", erklärt Rainer Klemke, Sprecher des Schönebecker Bürgervereins. "Wir werden jetzt an die Kreistagsfraktionen gehen." Signale von der CDU, sich gegen die Schließung einzusetzen, gebe es ja bereits. "Wir wollen das Ganze zum Wahlprüfstein machen: Werden die ländlichen Regionen abgehängt?"

Den in Groß Schönebeck und Eberswalde entstandenen Beitrag zeigt der rbb am Sonnabend um 19.30 Uhr.