Tanz und Musik für ein Schulhaus

Panketal (MOZ) Mit einem vor Spaß und Lebensfreude sprühenden Programm haben die Schüler der zweiten Klassen der Zepernicker Grundschule die Eröffnung ihres neuen Schulhauses am Freitagnachmittag gefeiert. Auch bei der anschließenden Aufführung der "Kindersinfonie", die Mozart beziehungsweise Haydn zugeschrieben wird, spielten sie im Orchester der Musikschule Barnim mit. Sie alle erhielten begeisterten Applaus, und die Gäste der Feier nahmen die Gewissheit mit, dass sich die Schüler in dem neuen Gebäude mit dem theaterähnlichen Foyer wohl fühlen.

"Räume beeinflussen die Lernatmosphäre im besonderen Maße", hielt denn auch Schulleiterin Martina Kruschke fest und verwies darauf, dass der "Raum auch als dritter Pädagoge bezeichnet wird." Das neue Schulhaus sei wichtig und unverzichtbar.

Bislang hat die Gemeinde rund fünf Millionen Euro in den Schulergänzungsbau mit den 15 zusätzlichen Klassenräumen investiert, sagte Bürgermeister Rainer Fornell. Die Außenanlagen werden, sobald es die Witterung zulässt, fertig gestellt. Darüber hinaus werden noch einmal 100000 Euro für neues Spielgerät auf dem Schulhof investiert. Dieser sei größer als bisher, da die Gemeinde für die Erweiterung das Nachbargrundstück mit insgesamt 4500 Quadratmetern hinzugekauft habe. Darüber hinaus sei das Foyer der Schule auch akustisch für kulturelle Veranstaltungen ausgestattet.

Dass "heute wie nie zuvor durch die Schulbildung der Grundstein für das Leben gelegt wird", unterstrich Landrat Bodo Ihrke. Er betonte die gelungene Kooperation zwischen Landkreis und Gemeinde zum Beispiel in Schwanebeck. "Wer weiß, vielleicht werden wir hier am Standort auch bald Nachbarn", fügte er mit Blick auf die Gespräche zur Übertragung der Gesamtschule an den Landkreis hinzu. Für Schulrätin Dagmar Kage jedenfalls stand fest, "dass die Kinder hier lernen, leben und lachen sollen".