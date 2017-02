Neuer Airbag der Raffinerie

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) PCK hat in dieser Woche eine neue Fackel in Betrieb genommen. Sie ist deutlich höher und für größere Gasmengen ausgelegt als ihr Vorgänger und soll somit für mehr Sicherheit sorgen. Die Gesellschafter der Raffinerie investieren dafür rund zehn Millionen Euro.

Am Dienstag hatte die neue Anlage Zündprobe. Die drei Pilotbrenner zündeten in 98 Metern Höhe zuverlässig das auf die Fackel geleitete Gas. Auch die ständige Flamme der Pilotbrenner kann, sollte sie einmal ausgehen, sicher wieder gezündet werden. Die Hochfackel HF 6, wie PCK die neu errichtete Sicherheitsanlage bezeichnet, kann in Betrieb gehen.

"Die Fackel ist so etwas wie der Airbag einer Raffinerie", erläutert Barbara Hübsch aus der Projektabteilung der PCK. Die 36-jährige Ingenieurin hat den Neubau der Fackel maßgeblich betreut. "Bei An- und Abfahrvorgängen sowie Betriebsstörungen können plötzlich große Mengen von Gas anfallen. Damit sie weder die Anlagen überlasten noch in die Umwelt gelangen, werden sie über die Fackeln kontrolliert verbrannt. Die Fackeln sind also wichtige Sicherheitseinrichtungen für unsere Anlagen.

Mit der neuen HF 6, die höher ist als die alte, mehr Gas abfackeln kann und sicherer zündet, erhöhen wir die Sicherheit deutlich", erklärt Barbara Hübsch.

Der fast 100 Meter hohe Fackelturm steht an der Straße H. PCK-Besucher sehen ihn schon vom Werkstor am Haupteingang. Im Normalbetrieb ist die Fackel in der Stadt gar nicht zu sehen. Jene Fackel, die aus Schwedt gut sichtbar ist und der sachkundigen Bevölkerung verrät, wenn etwas in der Raffinerie nicht rund läuft, ist die Hochfackel 5 der FCC-Anlage.

Insgesamt hat PCK sieben Fackeln. Die neue Nr. 6 nimmt jedoch eine besondere Rolle ein. Sie ersetzt nicht nur ihren 70 Meter hohen Vorgänger, sondern kann bis auf den FCC und das Tanklager künftig alle Produktionanlagen absichern. Die Gasanlagen der Raffinerie, derzeit mit drei eigenen Fackeln ausgerüstet, wurden in das neue Fackelsystem mit eingebunden.

Schon bei der Großabstellung im April 2016 hatte PCK deshalb mehr als einen Kilometer Rohre aus nahezu allen Anlagen über Rohrbrücken zum Standort der neuen Fackel verlegt. Die Hauptleitung dafür hat einen Durchmesser von einem Meter. Nicht mehr benötigte Fackeln bleiben als zusätzliche Sicherheit für Reparatur- und Wartungsfälle bestehen.

Die neue Fackel selbst soll künftig noch sicherer Gase abfackeln können, die im schlimmsten Fall unkontrolliert anfallen können. Dafür hat PCK nach den Erfahrungen einer Havarie in Texas die möglichen Gasmengen neu berechnet, zusätzliche Möglichkeiten zur sicheren Zündung nachgerüstet und die Überwachung der ständigen Flamme verbessert.

Unter anderem erkennt jetzt auch ein Mikrophon am Sound, ob die Flamme wirklich brennt. Wenn sich Sicherheitsventile öffnen, um Behälter vor Überdruck oder Überhitzung zu schützen, wird das Gas nicht einfach in die Atmosphäre abgeleitet, sondern kontrolliert verbrannt.

Aber auch die neue Höhe der Fackel ist das Ergebnis der Bemühungen um mehr Sicherheit. Wer sich unterhalb der alten Fackel aufhielt, wenn diese plötzlich zündete, dem konnte schon ordentlich warm werden.

Das Abfackeln der Gase ist übrigens auch Umweltschutz. Das unverbrannte Gas einfach abzublasen, ist deutlich umweltbelastender als das Abfackeln. Wird etwa Methan freigesetzt, ist der Treibhauseffekt 25-mal stärker als bei der Verbrennung von Methan zu Wasserstoff und Kohlendioxid.