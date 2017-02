Maximilian Mätzkow schafft DM-Quali

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die schachspielenden Jungen und Mädchen in Brandenburg haben kürzlich im Gut Gnewikow am Ruppiner See bei Neuruppin die Landesmeisterschaft in den Altersklassen U8 bis U18 sowie in der U25 (ohne Qualifizierung durch die Regionalmeisterschaft) gespielt.