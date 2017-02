Kreismeister aus der Oderstadt triumphiert

artikel-ansicht/dg/0/

Strasburg (MOZ) Die Fußballerinnen des FC Schwedt, Triple-Gewinner der Saison 2015/16 und auch Hallen-Kreismeister der laufenden Spielzeit, haben den 3. KfzTeile24-Hallen-Cup für sich entschieden und so praktisch nachträglich erneut die Nominierung als "Mannschaft des Jahres" in der MOZ-Sportlerumfrage gerechtfertigt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551361/

Neben den Oderstädterinnen und zwei Teams von Gastgeber FC Einheit waren Motor Eggesin, TSG Neustrelitz, Eberswalder FC, SG Mildenberg und Grün-Weiß Dobberzin im Turnier dabei. Die Schwedter bekamen es in ihrer Vorrundengruppe mit Strasburg II, Dobberzin sowie den Neustrelitzerinnen zu tun. Gegen das starke TSG-Team startete der FCS mit einem knappen 2:1 erfolgreich. Nach schönem Doppelpass von Maria Heidemann mit Pia-Sophie Judisch brachte Letztere ihr Team in Führung. Deila Wykret erhöhte im Alleingang auf 2:0. Zwei Minuten vor Schluss erzielte der Gegner aus Neustrelitz mit platziertem Schuss ins lange Eck den Anschlusstreffer. Die FCS-Fußballerinnen ließen sich den Sieg aber nicht mehr nehmen.

Was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Im Finale sollten beide Mannschaften nochmals aufeinander treffen. Im zweiten Spiel wurde es deutlicher: Durch Tore von Judisch(2), und Wykret machte man gegen die zweite Einheit-Vertretung den Platz im Halbfinale bereits klar. Gegen die Ligakontrahenten aus Dobberzin legten die Oderstädterinnen noch eine Schippe drauf und erzielten fünf Treffer (je zweimal Judisch und Wykret sowie Janin Heidemann zum 5:0).

In der anderen Gruppe setzte sich erwartungsgemäß die erste Strasburger Mannschaft durch, Mildenberg wurde Zweiter und traf im Halbfinale auf den FC Schwedt. Der Uckermark-Meister marschierte mit einem glatten 3:0-Sieg ins Endspiel. Nach dem FCS-Führungstreffer scheiterte der Gegner immer wieder an der starken Abwehrleistung von Maria Heidemann und ihren Teamkolleginnen.

Strasburg I musste im Halbfinale gegen die Neustrelitzer ran, was spannend bis zum Schluss war. Das TSG-Team ging etwas unerwartet nach einem Konter in Führung. Strasburg glich noch aus, verlor aber das anschließende Neunmeterschießen und musste mit dem kleinen Finale vorlieb nehmen.

Anschließend ermittelte pro Team eine Spielerin die Beste "vom Punkt". Für den FC Schwedt trat Maria Heidemann an und zeigte die besten Nerven. Bis zum Schluss traf sie und gewann die "Neunmeterkrone".

Das Finale gestaltete sich recht deutlich. Maria Heidemann ebnete mit großartiger Leistung den Erfolg: Per Doppelpack brachte sie ihr Team mit 2:0 in Führung, ehe sich Wykret nochmals in die Torschützenliste eintrug. Trotz eines Gegentreffers ließen sich die FCS-Frauen - mannschaftlich geschlossen - den Sieg nicht mehr streitig machen.

Im Spiel um Platz 3 setzten sich die Vorjahressieger des Strasburger Vereins mit 4:2 gegen den Gast aus Mildenberg durch.