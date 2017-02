artikel-ansicht/dg/0/

Bordeaux (dpa) Mit Kevin Trapp im Tor ist Paris Saint-Germain in der französischen Fußball-Meisterschaft an Spitzenreiter AS Monaco dicht herangerückt. Der Club aus der Hauptstadt siegte bei Girondins Bordeaux 3:0 (2:0) und zog zumindest bis Samstag nach Punkten mit den Monegassen gleich.