Gedenkfeier für Strittmatter

Neuruppin/Schulzenhof (GZ) Die Lyrikerin Eva Strittmatter wäre am Mittwoch 87 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund gab es am Strittmatterplatz in Neuruppin, der 2012 zu Ehren der dort geborenen Frau eingerichtet wurde, eine kleine Gedenkfeier. Dabei sprach die Leiterin des Museums Neuruppin, Maja Peers-Oeljeschläger, über die Verdienste der Poetin, deren Gedichte noch zu Lebzeiten in beiden Teilen Deutschlands Anerkennung gefunden hatten. Daher werde auch im Museum an die Neuruppinerin erinnert, die später in Schulzenhof gelebt hatte.