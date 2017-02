Bombardier: Warnschuss von ganz oben

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf/Potsdam (HGA) "Berlin, Brandenburg und Sachsen sind nicht gewillt, sich gegeneinander ausspielen zu lassen." Derart deutliche Sätze haben die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU) sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in einem am Donnerstag an den Präsidenten von Bombardier Transportation, Laurent Troger, gemeinsam gesandten Brief formuliert. In dem dieser Redaktion vorliegenden Schreiben heißt es weiter: "Wir erwarten eine Lösung, die nachhaltig und sozial verantwortlich ist und allen Standorten gerecht wird." Mit dem Brief reagieren die Ministerpräsidenten auch auf die Berichterstattung dieser Zeitung, wonach Sachsen Millionen Euro an Förderung für die Modernisierung der Produktion in Bautzen in Aussicht gestellt hat. "Damit würde der Freistaat Sachsen die Schließung der Hennigsdorfer Produktion kofinanzieren", urteilt darüber der Gesamtbetriebsrat Michael Wobst. Wenn die Ministerpräsidenten jetzt in dem Brief indirekt klarstellen, dass "sie sich keinen Überbietungswettbewerb liefern", sei das zu begrüßen, meint Wobst. Zugleich sei es für Hennigsdorf eine positive Aussage, wenn die drei Politiker fordern, Produktion und Entwicklung von Schienenfahrzeugen nicht zu trennen.