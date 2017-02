Tischtennis: Düsseldorf und Saarbrücken mit Erfolgen

artikel-ansicht/dg/0/

Dies gelang, obwohl der zum Auftakt gegen den Brasilianer Hugo Calderano erfolgreiche Rekord-Europameister Timo Boll wegen einer Verletzung ausgewechselt werden musste.

Gegen den Franzosen Simon Gauzy, der Boll zuletzt fünfmal in Folge geschlagen hatte, ging stattdessen der Österreicher Stefan Fegerl an den Tisch. Dieser gewann in vier Sätzen und machte das Weiterkommen perfekt. Zwischendurch hatte der Schwede Kristian Karlsson gegen den EM-Dritten Jakub Dyjas aus Polen die Oberhand behalten. Im Halbfinale trifft Düsseldorf auf den französischen Titelverteidiger AS Pontoise Cergy.

Weiter kam auch der 1. FC Saarbrücken TT. Den Saarländern reichte nach einem 3:1 bei Chartres ASTT aus Frankreich eine 2:3-Niederlage in eigener Halle. Saarbrücken bekommt es im Halbfinale mit dem topgesetzten Club des deutschen Weltranglisten-Sechsten Dimitrij Ovtcharov zu tun. Er gewann mit Fakel Orenburg aus Russland auch das Rückspiel gegen Eslövs AI aus Schweden mit 3:1.