Millionen Singvögel ziehen über uns hinweg

"Ornithologie steht im Mittelpunkt der diesjährigen Ökofilmtour in Menz", sagte Naturparkleiter Dr. Mario Schrumpf. Überzeugt hätten ihn die atemberaubenden Bilder des Zweiteilers von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus. Außerdem treibe dieses Thema Naturschützer seit vielen Jahren um.

In "Kundschafter in fernen Welten" und "Der Kampf ums Überleben" begleiteten die Filmemacher Zugvögel, machten Aufnahmen aus der Perspektive der Tiere und zeichneten ihren Weg aus unserer Region bis nach Afrika, Südeuropa oder Russland nach. Die Filme liefen im ZDF und auf Arte, sie sind bequem im Internet abrufbar. Was fehle, wenn die Streifen vom heimischen Sofa aus angeschaut werden, sind die Filmgespräche im Anschluss, erklärte Vorführer Alfred Müller vom Veranstalter, dem Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz (FÖN). Die Diskussionen machen die Abende in den Festspielorten aus. Die Zahl der Zuschauer in Menz blieb in diesem Jahr allerdings weit hinter denen aus den vorangegangenen Jahren zurück, als es beispielsweise um Glyphosat auf dem Acker ging. Doch die Themen hingen eng miteinander zusammen.

Wie schnell ein fragiles System Störungen erleben kann, zeige auch die Entwicklung des Vogelzuges, erklärte Bernd Ewert vom Neuruppiner Regionalverband des Naturschutzbundes (Nabu) nach den 85-minütigen Dokumentationen, die größtenteils Fachleute an diesem Abend gesehen hatten. Ewert saß als einziger auf dem Podium. Umso nachdrücklicher machte er deutlich, dass Pestizide auf den Äckern unter anderem für ein vermehrtes Insektensterben verantwortlich sind, "die Nahrung für die Vögel unserer Region". In ihrem Bestand und ihrem Artenreichtum sei die Insektenwelt zurückgegangen. Die Plagegeister waren Ewert zufolge vor rund vier Jahren noch in viel größerer Zahl vorhanden, ebenso wie die Vogelschar. Vögel ziehen - das wurde in der zweiteiligen Dokumentation deutlich - der Nahrung hinterher. Vier Millionen Kilometer fliegen Mauersegler in ihrem Leben des reichen Insektenvorkommens wegen. Viele Zugvögel nehmen eine Reise über gefährliche Wasserflächen und die dürre Sahara auf sich, um "ins Paradies" zu gelangen.

Die Dokumentation des diesjährigen Menzer Filmeabends beleuchte zwar nicht jede Facette des Artensterbens. Aber die Filme seien starke Botschafter, "sind einprägsam", sagte Bernd Ewert. Und die Zahlen verblüffen: 20 Milliarden Vögel ziehen jedes Jahr über uns hinweg, die Hälfte von ihnen schafft die Reise nicht. Darunter Störche, die sich oft völlig verausgaben, oder die Mauersegler, die selbst im Flug schlafen.

Für die Dritt- bis Sechstklässler der Menzer Naturparkschule war die Filmvorführung am Freitagmorgen geplant. Eine, die sicher bewegend für sie sein wird, hieß es vonseiten des Fachpublikums. Begleitet wurden sie dabei von Naturwächter Thomas Hahn.

Die Dokumentationen sind im Internet unter www.zdf.de/dokumentation/terra-x noch bis zum 7. beziehungsweise 14. November verfügbar.