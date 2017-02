Johlige für Novellierung der Kita-Beitragssatzung

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Der von der LWN+Bauern-Fraktion eingebrachte Antrag auf pauschale zehnprozentige Kürzung der Kita Beiträge in Nauen wird vom Stadtverordneten und CDU Bürgermeisterkandidaten Eckart Johlige zurückgewiesen.

Grundsätzlich befürwortet Johlige eine Beitragsbefreiung für Kindergärten, wie sie von der rot-roten Landesregierung schon angekündigt, jedoch bislang nicht umgesetzt wurde. Kinderbetreuung sei ähnlich wie der Schulzugang eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der nicht allein von den Eltern getragen werden dürfe. Johlige forderte die Landesregierung auf, "endlich tätig zu werden". Solange wegen der Landesgesetzgebung eine solche Beitragsbefreiung nicht möglich sei, sei aber auch eine pauschale Beitragssenkung für alle Kitabeiträge, wie die LWN sie verlange, "unsinnig".

"Richtig ist, dass die Beitragssatzung der Stadt Nauen seit 2001 nicht mehr geändert und von der Rechtsprechung längst überholt worden ist. Die aktuelle Beitragsstaffel ist sozial unausgewogen. So müsse etwa ein junges Doppelverdiener-Ehepaar - Er Facharbeiter, Sie Supermarktverkäuferin mit einem Kind - den gleichen Beitrag zahlen, wie ein Chefarzt mit sechsstelligem Jahreseinkommen. Solche krassen Missverhältnisse müssten dringend geändert werden, statt an einer allgemeinen zehnprozentigen Senkung der Beiträge herumzudoktern", so der CDU-Politiker weiter.

Johlige hat nun selbst einen umfassenden Antrag für eine sozial ausgewogene Novellierung der Kita-Beitragssatzung gestellt, der anstelle des LWN-Antrags in der Stadtverordnetenversammlung am Montag behandelt werden solle.