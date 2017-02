Menschen, Tiere und Sensationelles im Naturpark

artikel-ansicht/dg/0/

Milow (MOZ) Ein weiteres Mal lädt das Naturparkzentrum in Milow am heutigen Samstag, 11. Februar, zum Vortrag "Menschen, Tiere, Sensationen" ein. Es werden historische Persönlichkeiten der Gattung "Homo sapiens havellandensis" und seltene bzw. weniger seltene Tiere aus dem Naturpark Westhavelland vorgestellt.

Sicher bekannt sind Frau Harke oder Flugpionier Lilienthal, aber es gibt noch weitere interessante Persönlichkeiten, die in den Fokus gesetzt werden. In der Tierwelt gelten Großtrappe, Kampfläufer und Beutelmeise als seltene Spezies. Daneben gibt es Vertreter, die eher massenhaft auftreten wie Gänse, Enten oder Kraniche. Im Naturpark wachsen zwar keine Mammutbäume, aber wer stand schon vor der Trau-Eiche, der Schweden-Linde oder der Sieben-Brüder-Eiche? Auch Weltgeschichte ist hier geschrieben worden, zum Beispiel der erste Verkehrsunfall in der Automobilgeschichte mit tödlicher Folge. Beginn ist um 14.00 Uhr. Anmeldungen unter 03386/211227.