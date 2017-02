Respekt vor dem Schlusslicht

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (rst) Der SSV Lok Bernau empfängt am 19. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProB die Citybaskets Recklinghausen. Das Schlusslicht der Nordstaffel reist als klarer Außenseiter zum Tabellenführer nach Bernau, hat aber schon unter Beweis gestellt, dass es für eine Überraschung sorgen kann. Das Heimspiel beginnt am Samstag um 19 Uhr in der Erich-Wünsch-Halle.