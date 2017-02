Blau-Weiß II bezwingt Zichower im Endspiel

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (Moz) In Abwesenheit der beiden bisherigen Gewinner - Blau-Weiß Klockow (2014) und FC Schwedt II (2015) - ist die dritte Auflage des "Nissan-Cups" im Hallenfußball absolviert worden. Der gastgebende PSV Schwedt konnte dazu in der Dreiklang-Sporthalle insgesamt zehn Mannschaften begrüßen. Die Hälfte von diesen absolviert ihre Punktspiele in der Kreisliga. Zudem waren drei Kreisklasse-Vertreter, eine Freizeit-Mannschaft aus Lützlow sowie ein sogenanntes Allstar-Team mit Akteuren verschiedener Vereine dabei.