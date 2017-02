Auszeichnung für Engagement

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551386/

Seit 2008 wird im Lokalen Bündnis für Familie in Falkensee die Situation der Familien generationsübergreifend in den Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Interesses gerückt. Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft arbeiten gemeinsam kontinuierlich daran, die Lebensbedingungen für Familien in der Stadt zu verbessern - auch um der wirtschaftlichen Entwicklung der Region wichtige Impulse zu geben, hieß es.

"Kinder und Familien bilden die Basis in der Gesellschaft und damit auch der Kommunen. Kinder- und Familienfreundlichkeit gehören deshalb zu den wesentlichen Zielen Falkensees - der Familienstadt im Grünen. Wir wollen gemeinsam das Lebensumfeld von Jung und Alt mitgestalten und Familien stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Das Lokale Bündnis tut dies mit einer Vielfalt von Aktivitäten und Aktionen", so Bürgermeister Heiko Müller. Im Zentrum der Bündnisarbeit stehen dabei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, besondere Angebote für Kinder, Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren und die generationenübergreifende Vernetzung.