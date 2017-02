Jugendrat plant politische Aufklärung

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Vor der anstehenden Bundestagswahl im September will der Jugendrat der Stadt Seelow Direktkandidaten zu Gesprächsforen einladen. Die Idee ist, dass vor allem jüngere Bürger die Gelegenheit bekommen sollen, den Kandidaten ihre Anliegen vorzubringen und Fragen zu stellen. "Auch jene, die noch nicht wahlberechtigt sind, sollen angesprochen werden", sagte Alexander Lehmann, Vorsitzender des Jugendrates.

Außerdem planen die Ratsmitglieder, auf drei Veranstaltungen die Kandidaten für das Seelower Bürgermeisteramt einzuladen. Um das politische System zu erklären, überlegt der Rat, einen Demokratie-Workshop zu gestalten, zu dem eine politisch neutrale Person eingeladen werden soll, die vor allem junge Menschen aufklärt.

Ein anderer Punkt auf der in diesem Jahr zweiten Sitzung betraf die Graffiti-Wand an der Bushaltestelle "Seelow Siedlung". Hierfür entschieden die Mitglieder, gemeinsam über Motivbewerbungen abzustimmen, die beim Jugendrat eingereicht werden. Voraussetzung für Motive, die an der Wand aufgetragen werden ist etwa, dass sie keine politischen Botschaften enthalten dürfen.

Die Hauptaufgabe bis zur nächsten Sitzung des Jugendrates im März bleibe weiterhin, neue Mitglieder zu gewinnen.