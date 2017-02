Räumpflicht nach Straßen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551389/

Aus diesem Grund müssen Anlieger ihren Pflichten, wenn es so festgelegt ist, nachkommen", sagte das Stadtoberhaupt. Wer als Anlieger in die Pflicht genommen werde, sei in dem entsprechenden Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung einsehbar, so Siebert.

In den vergangenen Sitzungen war das Thema Winterdienst und Räumpflicht immer wieder aufgekommen, weil einige Anlieger ihrer Pflicht nicht nachgekommen waren.