Bürger sollen selbst entscheiden

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551392/

Ortsprägend: Die uralte Eiche in der Ortsmitte von Eggersdorf ist ein Naturdenkmal. Und auch auf Privatgrundstücken, auf denen ortsprägende Bäume stehen, gilt, dass sie nicht einfach so beseitigt werden dürfen.

Ortsprägend: Die uralte Eiche in der Ortsmitte von Eggersdorf ist ein Naturdenkmal. Und auch auf Privatgrundstücken, auf denen ortsprägende Bäume stehen, gilt, dass sie nicht einfach so beseitigt werden dürfen. © MOZ/Gerd Markert

Wer in Petershagen-Eggersdorf auf Privatgrundstücken, die keinem Bebauungsplan unterliegen und mit bis zu zwei Wohneinheiten bebaut sind, Bäume fällen möchte, soll unter Beachtung von Gesetzesvorgaben, etwa über den Artenschutz oder Brutzeiten, selbst entscheiden. Und nicht ständig Anträge in der Kreisverwaltung stellen. So lautete die Kernaussage einer Diskussion am Donnerstagabend. Eingeladen hatte der SPD-Kreistagsabgeordnete Ronny Kelm Landrat Gernot Schmidt und Jürgen Trakat von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB). Gekommen waren rund 30 interessierte Doppeldörfler.

Jürgen Trakat betonte, dass seine UNB immer kostenlos berät, wenn Bürger Zweifel haben, ob sie einen bestimmten Baum fällen dürfen oder nicht. Denn beachtet werden muss auch, ob mit der Fällung ein erheblicher Eingriff, beispielsweise in den Naturhaushalt oder das ortsprägende Bild, vorgenommen wird.

Landrat Schmidt und Trakat verwiesen auf die Internetseite des Kreises. Wer dort die Untere Naturschutzbehörde aufruft, finde mehrere Seiten, auf denen ausführlich beschrieben wird, was die Bürger dürfen und was nicht, wo sie eine Genehmigung brauchen und wann nicht. Horst Heymann, der sich seit Langem für das Bürgerbegehren engagierte, die Baumschutzsatzung im Doppeldorf zu lockern, kritisierte, dass diese klaren Regeln schon vor einem Jahr hätten getroffen werden können. "Damit hätten Sie uns einen Haufen Ärger ersparen können", sagt er.

"Ich wollte Sie noch einmal sehen", scherzte Landrat Schmidt, der ankündigte, dass das Schreiben der UNB überarbeitet wird und demnächst eine komprimierte Checkliste ins Internet gestellt wird, die der Bürger, der einen Baum fällen möchte, Punkt für Punkt durchgeht.

Norbert Hörnicke kritisierte, dass im Doppeldorf Anarchie herrsche, jeder mache, was er wolle und selbst in den Schutzzeiten die Sägen kreischen. Er schlug vor, dass der Landkreis eine Baumschutzverordnung ähnlich der 2009 ausgelaufenen des Landes erlässt. "Der Landkreis wird keine erlassen", machte Schmidt klar. Dazu sei Märkisch-Oderland territorial zu unterschiedlich geprägt. Es gebe ausreichend gesetzliche Rahmen. Außerdem sei es Sache der Kommunen, sich eine Baumschutzsatzung zu geben oder nicht. "Jede Gemeinde muss ihre eigenen Kompromisse finden und nicht immer nach dem Kreis rufen", sagte er.

Dirk Köhler aus Fredersdorf-Vogelsdorf wollte wissen, ob in Zweifelsfällen ein Vertreter der UNB vor Ort käme. Etwa, wenn es zu entscheiden gelte, ob ein erheblicher Eingriff vorgenommen werde. Nein, antwortete Trakat. Er nutze mitgesandte Fotos und Luftbilder, um eine rechtssichere Aussage treffen zu können. Schmidt machte deutlich, dass die Kreisverwaltung kein Interesse habe, für jeden Baum einen Fällantrag zu bekommen bzw. eine Genehmigung erteilen zu müssen. Man habe genügend andere Aufgaben zu erledigen.

Ein Bürger fragte, was er machen solle, wenn der Nachbar zu viel gefällt habe und ein erheblicher Eingriff vorliege. "Zeigen Sie das Ganze an. Dann gehen wir dem nach. Allerdings landen anonyme Anzeigen im Papierkorb", so der Landrat. "Bei Fehlentscheidungen hat derjenige, der gefällt hat, klar die Konsequenzen zu tragen", unterstrich Trakat.

Andreas Hinz vom Nabu bat darum, dass man sich in der Gemeinde Gedanken mache, wie man Bäume erhalten könnte. Jörg Leue aus der Gemeindeverwaltung, der sich gleichzeitig im Naturschutzbeirat engagiert, der all die Baumfällanträge in Gebieten bearbeitet, die einem Bebauungsplan unterliegen, appellierte, dass der Kreis eine Baumschutz-Verordnung erlässt. Eigenverantwortung gut und schön, aber so mancher Bürger könne nicht mal einen Nadel- von einem Laubbaum unterscheiden, sagte er.

Kelm versprach, dass die Gemeindevertreter nach und nach auch die Bebauungspläne überarbeiten werden. Hintergrund sei, dass in Gebieten mit solchen Plänen die zur Zeit des Inkrafttretens gültige Baumschutzverordnung gilt. Ein Bewohner der Schillerstraße appellierte, nicht immer über das Fällen, sondern besser den Erhalt der Natur nachzudenken. Ein anderer schlug vor, eine Fördersatzung zu erarbeiten. So dass die Oma unterstützt werde, die nicht mehr in der Lage sei, Laub zu beseitigen. Und der alte Baum, der so viel Laub abwirft, stehen bleiben kann.