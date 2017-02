Raritäten klassischer Musik in Schwante

artikel-ansicht/dg/0/

Schwante (OGA) Mit ihrem Programm "Kontraste" tritt heute Abend ab 19 Uhr ein prominent besetztes Trio mit Violine, Klarinette und Klavier in der Konzertscheune des Musik- und Theatervereins in Schwante, Am Wasserturm 2, auf. Zusammen mit Tina Kim, Stimmführerin der ersten Geigen der Deutschen Oper, spielen Jens Thoben, Klarinette sowie Thorsten Kaldewei am Klavier, beide Dozenten der Berliner Hochschule für Musik und gefragte Kammermusiker.