Hexenverbrennung wirkt nach

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Wenn am 27. Februar in Bernau eine Ausstellung über die Zeit der Hexenverbrennung eröffnet, wird es möglicherweise viele Fragen geben. Mindestens eine könnte allerdings grundlegender Natur sein. "Warum müssen wir die Hexen rehabilitieren, haben wir in unserer Stadt nicht andere, dringendere Probleme?", fragt sich am Freitagnachmittag beispielsweise Frank Schleier, der den Bernauer Marktplatzes in Richtung Wochenendeinkauf überquert. Dass die frühere Hexenverbrennung ein interessantes Thema ist, streitet der 48-Jährige gar nicht ab. Was ihn verblüfft, ist die Idee der Rehabilitation. "Wollen wir uns jetzt für das 16. Jahrhundert entschuldigen", wundert sich Schleier.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551395/

© MOZ/Hans Still

Immer kenntnisreich: Museumsleiter Bernd Eccarius berichtet Monika von der Lippe aus der Zeit der Hexenverbrennung © MOZ/Hans Still

Nicht jeder Bürger steht dem Thema Hexenverbrennung so aufgeschlossen gegenüber wie der Bernauer Museeumsleiter Bernd Eccarius. "Durch die Chronik von Tobias Seiler kennen wir die Geschichte sehr gut. Uns liegen 25 Protokolle mit Gerichtsakten, Abläufen und Anklagen vor, die sind für jedermann einsehbar", erklärt der Museumsleiter am Freitagnachmittag im Schatten der Stadtmauer.

Dort, direkt neben dem früheren Henkerhaus, schuf die Wandlitzer Künstlerin Annelie Grund 2005 ein Denkmal für die Opfer der Hexenverfolgung. Dort steht Eccarius und erklärt Monika von der Lippe (Linke) die Bernauer Geschichte in der Zeit zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert. Die 39-jährige Gleichstellungsbeauftragte des Landes zeigt sich ganz begeistert von den Erzählungen des Museumsleiters. "Als ich von diesem Denkmal hörte und vom Vorschlag, hier in Bernau die verbrannten Hexen zu rehabilitieren, da habe ich das Thema erst einmal ge-googelt, um mehr zu erfahren", erzählt sie am Freitag. Das ist auch der Grund, warum sie nach Bernau reiste.

Eccarius bleibt sich derweil treu. Wie so oft, berichtet er kenntnisreich, fesselnd und umfangreich von der Zeit, in der beispielsweise 1536 eine Frau Blankenburg als Giftmörderin in Bedrängnis kam. Sie soll eine Nachbarin umgebracht haben. Das Geständnis kam ihr über die Lippen, als die Tortur, also lupenreine Folter, angewendet wurde. "Ich würde alles gestehen, da bräuchte die Tortur nicht einmal beginnen. Es reicht schon, die Instrumente zu zeigen", untermalt Eccarius seinen Bericht.

Genau wegen dieser Folter bestehen noch heute Zweifel, ob Frau Blankenburg nicht als Opfer ihrer Zeit gelten muss. Für die Landesgleichstellungsbeauftragte stehen weitere Fragen im Raum. Wie nehmen die Bürger dieses Thema auf? Gibt es weitere Nachforschungen?

Die Bernauerin Kerstin Kühn, sie tritt als Direktkandidatin der Linken für die nächste Bundestagswahl an, stellt einen aktuellen Zeitbezug her. "Man versucht, Schuldige zu finden - im Mittelalter für Missernten, für Krankheit oder plötzlichen Tod.Heute fühlen sich viele Menschen in ihrer sozialen Lage bedroht, haben Zukunftsängste. Und wieder suchen sie nach Schuldigen."

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landes kann dieser Sichtweise folgen und kommt ins Grübeln. Weil das Thema in Brandenburg so selten zu finden ist, könnten es Gleichstellungsbeauftragte in anderen Kommunen gut aufnehmen, glaubt sie.