Kinderparadies statt Friseursalon

In jeder Ecke etwas zu entdecken: Leo (2), Lotti (1) und Ayden (1) werden von Josefine Grzona und Schwägerin Marleen Grzona (von links) in der Tagespflege "Plitsch-Platsch" betreut. © MOZ/Katrin Hartmann

Fest umgreifen die Finger der fast zweijährigen Lotti die Ohren des Spielzeug-Esels, auf dem sie gerade sitzt. Das gelbe Tier aus Kunststoff gehört zu den beliebten Spielzeugen in der Kindertagespflege "Plitsch-Platsch" auf dem Wriezener Altkietz. Weiter hinten im Raum streiten sich gerade zwei Jungen um den neuen Spielzeughammer der Werkbank. "So ist das. Der eine will genau das Spielzeug haben, das ein anderer gerade benutzt", sagt Josefine Grzona und versucht den eineinhalbjährigen Ayden zu beruhigen. "Du kriegst den Hammer gleich." Doch der Junge hat sich bereits abgewendet und hält nun eine Bürste in der Hand, mit der er einer Puppe die Haare kämmt.

Den Kindern ist anzusehen, sie fühlen sich wohl. Kein Wunder, denn wer durch den Eingang der Kindertagespflege tritt, landet an einem freundlichen Ort mit allerhand Spielzeug, bunten Wänden und Kuschelecken, geradezu ein Kinderparadies.

Betreut werden die Kinder dort von den Tagesmüttern Josefine Grzona und Schwägerin Marleen Grzona, die sich mit der Tagespflege vor etwa einem Jahr selbstständig gemacht haben. "Das ist mein Traumjob", sagt Marleen Grzona, die selbst drei Kinder hat. In ihrem vorherigem Beruf als Friseurin war sie nicht glücklich. Etwas Neues musste her. "Etwas mit Kindern", sagt die 32-Jährige, die demnächst mit ihrer Familie nach Wriezen ziehen will. Vor ihrer Selbstständigkeit hatte sie bereits Erfahrungen in einer anderen Kindertagespflege gesammelt. Dort entstand der Traum vom eigenen Paradies.

Was die Stätte im Vergleich zu anderen Kindertagespflegen auszeichnet, ist eine Betreuung bis ins Vorschulalter, also bis zu sechs Jahren, sagt Josefine Grzona. In anderen Tagespflegestätten werden die Kinder oft nur bis zum dritten Lebensjahr betreut. "Derzeit haben wir acht Kinder, ein neuntes kommt bald dazu", sagt die Erzieherin, die vorher in einer Bad Freienwalder Kita gearbeitet hat. Kapazität haben die beiden Betreuerinnen für zehn Kinder. "Der Zuweisungsschlüssel in einer Kindertagespflege liegt niedriger als in einer Kita", sagt die 26-Jährige. "Wir arbeiten maximal mit fünf Kindern."

Eine Art der Betreuung, die den Tagesmüttern zusagt. "Denn es ist ein individuelles und entspanntes Arbeiten. Das merken auch die Kinder", sagt Marleen Grzona. "Wir legen Wert darauf, dass sich die Kleinen bei uns entfalten können", fügt sie hinzu. In den beiden Räumen gibt es deshalb allerhand zu entdecken. Eine Mal- und Bastelecke, ein Bücherregal neben der Kuschelecke sowie eine Gitarre, auf der Marleen Grzona gemeinsam mit den Kindern Musik macht.

Josefine Grzona hat in ihrem Raum Entspannungsinseln aufgebaut. In einer Ecke steht eine Lichtersäule neben dem Kuschelbereich. "Dort machen die Mädchen und Jungen oft ihren Mittagsschlaf. Wir legen uns dann meist dazu, auch wenn wir nicht schlafen", sagt die Tagesmutter. "Denn wenn die Kinder sehen, dass wir entspannen, entspannen sie sich auch." Zudem arbeitet die Wriezenerin mit Yoga-Elementen. Auf A5-großen Karten sind dafür Haltungen abgebildet, die Tieren ähneln. So können die Kinder etwa eine Schildkröte oder eine Maus nachmachen. "Dazu machen wir dann auch gleich die Geräusche nach", sagt Josefine Grzona und lacht.