Den See in allen Farben sehen

Bad Saarow (MOZ) Der Scharmützelsee spielt eine wichtige Rolle im Leben von Nathaly Pensel, Herausgeberin des Magazins "Scharmützelseensucht". Aus ihrer Wohnung in der Bad Saarower Seestraße blickt sie auf das Gewässer, ebenso aus dem Atelier im Karl-Marx-Damm. "Und fast jeden Morgen gehe ich am See spazieren", sagt die Künstlerin. Ihre Stimmungseindrücke hat sie nun zu Werken verarbeitet, die sie in einer neuen Ausstellung mit dem schlichten Titel "See" im Scharwenka-Forum präsentiert. Vernissage ist am Sonntag um 15 Uhr.