Einfach für jeden da sein

Marlies Marggraf mag eigentlich nicht so sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Es bedurfte einer kleinen Überredung und dann nahm sie doch auf dem roten Sessel in der gemütlichen Sitzecke der Lebenshilfe-Wohnstätten Platz.

Es herrscht Trubel in der Wohnstätte "Ekkehard Berhold" der Lebenshilfe an der Goepelstraße. Die Bewohner kommen gerade von der Arbeit und finden sich so nach und nach im Gemeinschaftsraum auf der ersten Ebene ein. Marlies Marggraf sitzt gemeinsam mit einigen die dort wohnen am Tisch und plaudert ein wenig. Ihr Weg zur Lebenshilfe war nicht ganz gewöhnlich. "Eigentlich bin ich gelernte Verkäuferin", sagt sie. Ein Job in ihrem Beruf war vor einigen Jahren aber nicht zu ergattern.

Als die Bundesregierung dann im Jahr 2008 das Programm Kommunalkombi einführte, wurde sie gefragt ob sie in der Wohnstätte der Lebenshilfe arbeiten wolle. "Schon als ich ankam wurde ich von den Mitarbeitern sehr gut aufgenommen", erinnert sie sich. Mit den Bewohnern verstand sie sich ebenfalls prima. Als das Programm nach einem Jahr auslief wollte sie dennoch bleiben. Marlies Marggraf machte ehrenamtlich weiter. Kürzlich konnte sie die Wohnstätte Lebenshilfe als geringfügig Beschäftigte einstellen.

Auf den Feierabend schaut sie trotzdem nicht so genau, sagen Kollegen. "Dreimal die Woche komme ich her und beschäftige mich mit den Bewohnern", erklärt sie. Es wird gemalt oder Spiele gespielt. "Wir gehen aber auch spazieren oder machen gemeinsame Fahrten", erzählt sie. Die verschiedenen Beeinträchtigungen der Bewohner der Wohnstätte sind für Marlies Marggraf kein Problem. Eher im Gegenteil. "Sie sagen, was sie denken, manchmal muss man auch einen Streit schlichten", erklärt sie. Jeder hat so seine Eigenart. Es gibt Szenen die sie für sich abgespeichert hat, da muss sie immer noch lachen. "Ich war mit einigen Bewohnern einkaufen, der Supermarkt gut besucht. Einer trinkt sehr gern Cola", erzählt sie. "Ich habe ihm eine Flasche mit der braunen Brause gekauft". Er war darüber so erfreut, dass er ihr noch an der Kasse einen dicken Kuss gab. "Da war ich echt überrumpelt", erinnert sie sich schmunzelnd. Man braucht für die Arbeit ein gewisses Maß an Fingerspitzengefühl. Das hat Marlies Marggraf offenbar. "Wenn man sich aber in die Menschen hinein versetzt, klappt das gut", findet sie. Es ist eine vielfältige Arbeit. "Wir profitieren gegenseitig voneinander", betont Marlies Marggraf.

Damit es nicht langweilig wird, sind die nächsten Höhepunkte schon in Planung. Rosenmontag etwa soll es am Nachmittag eine kleine Faschingsfeier geben. Auch der 8. März steht fest im Veranstaltungskalender. Dann feiern alle Frauen aus der Wohnstätte Lebenshilfe zusammen den Frauentag. Kaffee und Kuchen gibt es dann. Und wie immer viele Gespräche.

"Falls der Gesprächsstoff ausgeht und die Bewohner nicht so richtig Lust auf Malen oder ähnliches haben, wird eben gemeinsam gesungen", sagt Marlies Marggraf fröhlich.