Problemlösung für Leute, die mal müssen

Schon seit über einem Jahr währt in der Gemeinde die Suche nach einer öffentlich zugänglichen Toilette für Leute, die von der S-Bahn kommen und mal müssen. Vor allem bei Älteren gebe es den Bedarf, aber keine vernünftige Möglichkeit, hieß es immer wieder. Selbst eine öffentliche Toilette zu bauen oder zu mieten, war aus Kostengründen von den Gemeindevertretern abgelehnt worden.

Man habe sich auch in Petershagen-Eggersdorf erkundigt, wo es bereits eine öffentliche Toilette gibt, wie es dort gehandhabt würde. Jaqueline Krienke von der Gemeindeverwaltung teilte die Rechercheergebnisse mit. So sei die Toilette am Petershagener Bahnhof derzeit geschlossen, weil sie nicht beheizbar wäre. Ansonsten zahle man für Reinigung im Monat 100 Euro. Hinzu kämen Reparaturkosten von jährlich 2000 Euro fürs "Geld-Schloss", das immer wieder beschädigt würde. Die Installation der Sanitäranlagen in einem Bestandsgebäude - das es so in Fredersdorf nicht gebe - habe 60 000 Euro gekostet, hieß es. Also kein potenzielles Nachahmungsprojekt für Fredersdorf.

Man einigte sich nun im Ausschuss darauf, den Bürgermeister nicht mit einer vertraglichen Bindung zu den "Toilettenbesitzern" in Supermarkt, Gaststätte und Bäckerei zu beauftragen, sondern ihnen "einmal im Jahr fürs Entgegenkommen und die Möglichkeit der Toilettennutzung mit einem Präsent zu danken".